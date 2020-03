Una comensal de 'First Dates' explota tras las calabazas de su cita: "¡Me has dejado mal delante de toda España!" Ecoteuve.es 24/03/2020 - 13:13 0 Comentarios

Diego no quiso tener una segunda cita con Amparo por ser "demasiado intensa"

First Dates sigue emitiendo las citas grabadas hasta que la pandemia de coronavirus obligó a 'cerrar' el restaurante más famoso de la televisión. Dos de los protagonistas de este lunes fueron Amparo y Diego, dos jóvenes que, a priori, parecieron encajar.

Sin embargo, durante la cena él se dio cuenta de que algo no le encajaba: "Su carácter es demasiado intenso para mi gusto. Sobre todo porque me da la sensación de que quiere demostrar mucho a la gente. Es como 'no me importa lo que piense, pero realmente sí que le importa".

Amparo, por su parte, reveló que lo que busca de una pareja es que "sea atento, le guste pasar tiempo conmigo, pero no todo porque entonces... malo. Una vez que me agobio empiezo a hablarte mal". Ella, consciente de que algo olía mal, se atrevió a bromear: "No me vayas a decir que no, ¿eh? Que me vas a dejar mal delante de toda España".

Efectivamente, sus peores sospechas se confirmaron. "Me has parecido intensa, ha sido curioso, me he divertido mucho, pero respecto a lo que más busco, que es lo de saber escuchar creo que contigo va a ser complicadete", dijo él muy sincero.

Aunque ella siguió insistiendo -"no me digas que no", dijo- Diego se negó a tener otra cita con Amparo: "No la veo como pareja. Sí que podríamos ser amigos y echarnos unas risas". "Pues ya está, no pasa nada... ¡Que me ha dejado mal delante de toda España! ¡Que soy una grande!", espetó ella encajando las calabazas con humor con palmadita en la espalda incluida.