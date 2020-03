El alegato de Pablo Motos contra los políticos "incompetentes": "Se ha roto el filtro" Ecoteuve.es 24/03/2020 - 11:54 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' carga contra los líderes oportunistas

El Hormiguero regresó este lunes al access prime time de Antena 3 después de una semana de parón por la crisis del coronavirus que mantiene a España en estado de alarma. El espacio desapareció de la parrilla hasta que Pablo Motos y su equipo lograron reformular el programa para hacerlo posible con el menor número de personas en plató y siguiendo con las medidas de seguridad implantadas por el Gobierno.

Y antes de sentarse en la mesa para habla a través de videollamada con Alejandro Sanz y Miguel Ángel Revilla, con el que el presentador sufrió un boicot en directo por parte de algunos espectadores, Motos quiso lanzar un mensaje ante el complicado momento que está atravesando el país. "Estamos todos muy emocionados. Solo queremos ser útiles en un momento en el que los días pesan tanto y la gente necesita un área de descanso, un oasis para recuperar la sonrisa", empezó diciendo ante las cámaras.

"Necesitamos salir todos del 'shock' en el que estamos como sintonizados. Tenemos una especie de sensación común y es que una parte de nosotros sigue esperando inconscientemente a que esto pase", continuó el presentador advirtiendo de que aun queda "bastante tiempo" antes de que se pueda recuperar la normalidad.

"El mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado. "Tenemos que bajar las expectativas de todo: de la vida, del dinero, de los placeres y de las comodidades, pero a la vez va a aumentar mucho el afecto humano en general", aconsejó. "Se ha roto el filtro: ahora se ve la grandeza y la miseria de las personas con una claridad enorme", afirmó Motos, que cree que "esta angustia que tenemos ahora mismo bajará, nos acabaremos acostumbrando a la nueva normalidad y volveremos a ser felices".

"Los seres humanos no nos hemos extinguido del planeta Tierra porque sabemos adaptarnos y habrá que hacer cambios. Y lo primero que tenemos que aprender en este momento es a centrarnos en el presente. Pensar en el futuro angustia y no soluciona nada", señaló el valenciano.

La pullita de Pablo Motos a los políticos

Pablo Motos destacó que la crisis del coronavirus está ayudando a retratar a mucha gente. Por un lado, a los que son unos verdaderos valientes: "¿Creéis que los sanitarios no tienen miedo? Claro que sí, pero se han tenido que plantear a la fuerza una pregunta vital como es ¿quién quieres ser tú en esta crisis? Esa pregunta saca al valiente que llevamos dentro y os aseguro que todos somos más fuertes y valientes de lo que creemos", empezó diciendo.

"El valor no es no tener miedo, es dejar que el miedo te atraviese y seguir haciendo lo que tienes que hacer en medio de la angustia. Cuando hay una razón importante, de verdad, todos encontramos cómo hacerlo", aseguró antes de señalar que, por otro, ahora también se ha descubierto "todo lo que es falso". Fue entonces cuando Motos lanzó una pulla a todos aquellos políticos que no han perdido la mínima oportunidad para cubrirse de gloria.

El presentador criticó con dureza que haya quien esté intentando sacar rédito político de la desgracia que vivimos. Según Motos, gracias al coronavirus están quedando retratados "los políticos que se hacen los competentes y no lo son, o incluso los 'haters". "Se ha roto el filtro, ahora se ve la grandeza y la miseria de las personas con una claridad enorme", insistió antes de reinvindicar la importancia del humor para seguir luchando.

"El humor se va a poner por delante de todas nuestras prioridades". Según afirma el presentador, cuando algo no tiene solución lo único que te salva es el humor. "El humor ablanda la vida, anestesia los problemas y te da poder. Ahora se mezcla mucho con la desesperación, pero ya empieza a salir y poco a poco lo hará más".