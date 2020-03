Brutal enfado de Pedrerol con el fútbol por no colaborar contra el coronavirus: "Es lamentable, solo piensan en dinero" Ecoteuve.es 24/03/2020 - 11:51

El presentador de 'El chiringuito' critica la aportación de los clubes en la crisis del coronavirus

"No es momento de hablar de dinero cuando hay autónomos que no saben si trabajarán mañana"

"Si los jugadores tienen que ganar menos, que ganen menos. ¡Los que sufren son la gente!"

El chiringuito de Pedrerol volvió este lunes desde casa después de una semana de parón por la crisis sanitaria del coronavirus que mantiene a los españoles confinados por el estado de alarma. La tertulia, que lógicamente redujo su duración hasta la 1.30, se reformuló haciendo que todos los colaboradores participaran mediante conexiones a través de Skype.

"Queríamos estar con vosotros", empezó saludando Josep desde el salón de su casa. "Siempre lo he dicho, es un programa diferente, en El chiringuito somos una familia y sentimos que vosotros formáis parte de esto. Y es el momento de hacernos compañía, de darnos un abrazo a través de la televisión".

Una de las cuestiones abordadas por el espacio fue las distintas prioridades que tienen las autoridades del fútbol en la crisis. Javier Tebas, presidente de LaLiga, intentó que la competición no se parara, pero tras la presión de la RFEF con Rubiales al frente, se consiguió que este lunes se anunciara la suspensión indefinida de todas las competiciones profesionales hasta que el Gobierno crea oportuno.

Pedrerol se mostró muy crítico con la idea de Tebas de "cuidar el dinero de los clubes": "En este momento hablar del dinero no es bonito cuando hay autónomos que no saben si trabajarán mañana, personas que se quedarán en el paro, empresas que no saben si podrán subsistir ...Hablar de dinero no queda bien".

Pedrerol: "Es lamentable la imagen del fútbol en la crisis del coronavirus"

"Si los jugadores tienen que ganar menos, que ganen menos. Si las televisiones que han comprado el fútbol tienen que perder dinero, que lo pierdan", continuó. "Tenemos que estar por encima de todo esto. Y aportar. El fútbol tiene que estar a la altura. ¿Qué están aportando los clubes ante esta situación? No sé que ha ofrecido Tebas".

"Y hay gente, como Cristian [redactor del programa] con su madre y su tía, cosiendo para hacer mascarillas. Todo el mundo hace cosas. ¿En el fútbol que se hace? Pensar en el dinero solo. Es lamentable la imagen que está dando el fútbol. Dinero, dinero y dinero. ¡Que la que sufre es la gente!", zanjó muy cabreado. "El fútbol sigue en la burbuja".