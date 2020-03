La confesión de Jorge Javier ante la pandemia de coronavirus: "Mi relación con la muerte ha cambiado" Ecoteuve.es 23/03/2020 - 18:45 0 Comentarios

El presentador afirma que la crisis sanitaria le ha pillado "en otro estado psicológico"

Sálvame continúa una semana más informando sobre la pandemia de coronavirus con la colaboración del doctor Jesús Sánchez Martos. Jorge Javier se ha sincerado este lunes en el programa a raíz de una opinión de Kiko Matamoros, que ha asegurado que la pandemia va a "reforzar la sociedad" pese a "lo que nos viene ahora, que no va a ser fácil", en alusión a la crisis económica.

"Fíjate, que soy muy optimista", ha espetado el presentador, lo que ha hecho que Sánchez Martos le preguntase lo siguiente: "¿Tú eres igual de positivo en todos los aspectos de tu vida personal? Porque transmites optimismo".

Jorge Javier ha explicado entonces que la crisis sanitaria le ha pillado en "otro estado psicológico". "Yo vengo en el último año de pasar un ictus, dos operaciones y, además, estoy con medicación para la depresión. Creo que la vida me ha cambiado muchísimo y que todo esto lo veo de otra manera", ha dicho.

Jorge Javier: "Mi relación con la muerte ha cambiado"

"El COVID-19 me preocupa pero sabiendo que nos podemos quedar en casa y que se gana, me da muchísima tranquilidad", ha continuado diciendo Jorge. "Lo que me preocupa es el aspecto económico del país y cómo van a quedar las familias. Ojalá pase lo antes posible para que la repercusión sea la menor posible".

"Cuando pasas una experiencia así, tu relación con la muerte, que es uno de los mayores miedos del ser humano, cambia muchísimo. Y para mí ese miedo, después de lo que me ha pasado, ha desaparecido", ha zanjado el presentador de Mediaset.