"Algo no se está haciendo bien": Ana Rosa critica la gestión del Gobierno ante la falta de material sanitario Ecoteuve.es 14:07 - 23/03/2020 0 Comentarios

La presentadora protesta a las autoridades ante la elevada cifra de personal médico contagiado

Ana Rosa Quintana ha empezado la semana ofreciendo la última hora en España sobre la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. La presentadora de Telecinco, una vez más, se ha mostrado indignada por la falta de previsión del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tenemos un asunto que sigue sin resolverse. Y esto, yo creo que, a día de hoy, no puede ser. Algo no se está haciendo bien", ha dicho la presentadora denunciando que los sanitarios trabajan "sin sus equipos de protección".

"No tienen material. Por favor, ¿dónde está ese material? Pero, ¿por qué no se ha previsto esto?", se ha preguntado angustiada informando que "3.910 de los infectados son sanitarios, y muchos a los que no se les han hecho las pruebas, y otros que tienen síntomas leves y siguen trabajando al pie del cañón".

"Debemos de saber cuántas mascarillas se han comprado, dónde se están repartiendo, qué industrias pueden estar colaborando con esto. Hay mucha gente que quiere ayudar y nos falta información", ha afirmado Ana Rosa recordando que el Gobierno pudo anticiparse con lo ocurrido en Wuhan, China.

Por otra parte, el matinal de Telecinco se ha desplazado hasta el hospital de campaña levantado en IFEMA. "A mí me impresionan estas imágenes. Jamás pensé que pudiera ver allí esto", ha dicho