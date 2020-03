¿Cuántos años tiene José Antonio Ruiz Díez? La edad del presentador de 'Mzungu, Operación Congo' Ecoteuve.es 13:42 - 23/03/2020 0 Comentarios

El presentador del nuevo programa de Cuatro, invitado en 'El concurso del año'

Jose Antonio Ruiz Díez será, a partir de esta semana, el dueño de las noches de los miércoles en Cuatro con Mzungu, Operación Congo. Se trata de un programa de seis entregas que narra la experiencia de este canario construyendo escuelas en las zonas más problemáticas de la en la República Democrática del Congo.

"Intenté combatir las injusticias, hacer proyectos relevantes que me permitan ayudar a las personas a través de la educación", dijo en Viva la vida este domingo. "Me encontré muchas piedas en el camino, son lugares muy complejos. Quise ayudar a niños que no tienen ninguna oportunidad. He pasado miedo".

¿Qué edad tiene José Antonio Ruiz Díez, de 'Mzungu'?

Con motivo del estreno en Cuatro de Mzungu, su presentador estará como invitado este lunes en El concurso del año. Los participantes tendrán que adivinar su edad. José Antonio Ruiz Díez nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1974. Por lo tanto, este año cumplirá 46 años.

Después de estudiar ADE en Rotérdam, el canario emprendió su sueño de viajar por todos los países del mundo. La vida de José Antonio Ruiz ha peligrado en numerosas ocasiones. "Estuve a punto de morir en la Antártida a 40 grados bajo cero debido a una tormenta de nieve".

Así es Mzungu, el nuevo programa de Mediaset

Motivado por su determinación de ayudar a los niños más necesitados del este de la República Democrática del Congo, José Antonio Ruiz -con 30.000 € en el bolsillo recopilados entre sus propios ahorros y de donaciones de familiares y amigos- emprendió un peligroso viaje por lo más profundo del país y sus paupérrimas infraestructuras junto a dos operadores de cámara hasta localizar una comunidad remota sobre la que levantar los cimientos de la escuela.

A lo largo de seis fascinantes entregas, José Antonio va contando las dificultades que supone intentar hacer su sueño realidad en un entorno muy complejo desde el punto de vista político, social y cultural.

Aunque su llegada fue bien recibida por una gran parte de la comunidad, la corrupción de algunas autoridades locales puso en riesgo no sólo el proyecto, sino también la integridad física del equipo, que conforme avanzaba en su objetivo de levantar la escuela se vio obligado a sortear un peligroso camino de riesgos, guerrillas, bandidos y explotaciones de minerales como el oro y el coltán, conocido como 'el mineral de la muerte'.

A pesar de los obstáculos y los contratiempos, la determinación de José Antonio le llevó a perseverar en su empeño y le permitió vivir experiencias extraordinarias a través del cariño y el esfuerzo de las personas que se implicaron en el proyecto y les iniciaron en numerosas tradiciones congoleñas; la convivencia en la selva con miembros de una tribu de pigmeos, con quienes compartieron su ancestral modo de vida; y la visita al fascinante volcán en activo de Nyiragongo y a los gorilas de montaña, entre otras situaciones.

José Antonio Ruiz, productor ejecutivo del programa, ha contado con la colaboración de dos conocidos profesionales de la industria que, tras ver las imágenes que el equipo grabó durante su experiencia en el país africano, decidieron sumarse al proyecto como coproductores ejecutivos: los cineastas Norberto López Amado (El Cuaderno de Sara) y David Sousa Moreau (Reevolution).