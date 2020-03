Críticas a Cristina Pardo por la pregunta "tendenciosa" sobre Torra que le hizo a García-Page: "Manipuladora" Ecoteuve.es 23/03/2020 - 11:55 0 Comentarios

El presidente de Castilla La Mancha evitó descalificar al dirigente catalán

Cristina Pardo ha recibido durante las últimas horas duras críticas, la gran mayoría de ellas desde Cataluña, por una de las preguntas que realizó este domingo a Emiliano García-Page en Liarla Pardo mientras analizaban la grave crisis del coronavirus que atraviesa España.

"Aunque sé que habrá tiempo para analizar el comportamiento político de cada uno, me gustaría que me valorara, si quiere de manera sibilina, el comportamiento que está teniendo el president de la Generalitat, Quim Torra. ¿A usted le sorprende o ya no le sorprende nada, le parece mal, fatal, peor..?", le lanzó la periodista de La Sexta al presidente de Castilla-La Mancha.

"De entrada, me veo en la obligación de hablar, no digo ya con más normalidad del president de la Generalitat, sino como un paciente. Todos le hemos deseado a Torra, como a Isabel Díaz Ayuso, su pronta recuperación porque son afectados", empezó diciendo el entrevistado.

"Sinceramente, creo que el ambiente de la reunión que hemos tenido era muy constructivo por parte de todos. Y hay bastantes cosas que ha dicho el señor Torra que me han parecido muy sensatas", respondió García Page, evitando entrar en cualquier tipo de descalificación al mandatario catalán por sus polémicas declaraciones a la BBC sobre la gestión del gobierno de España con la crisis sanitaria del coronavirus.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Cristina Pardo, la mayoría de ellas por parte de catalanes independentistas, acusándola de "manipuladora" al lanzar una pregunta "tendenciosa" al político manchego. "El periodismo basura al servicio del IBEX", ha escrito Albano Dante Fachín, ex de Podemos en Cataluña.

Cristina Pardo entrevista a García-Page y le pregunta si: ¿El comportamiento de Quim Torra, le parece mal, fatal, peor?



No se tu, pero el comportamiento de la prensa manipuladora me parece mal, fatal y peor aún! pic.twitter.com/rhewV74ckl — Anthony Sànchez ?????????????????? (@acorey_cat) March 22, 2020

El periodismo basura al servicio del IBEX. pic.twitter.com/Jmk31KxwF6 — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) March 22, 2020

Vaya Zasca de Page a Cristina Pardo.. El Virus nos está dejando escenas insólitas..

Le invita a despellejar a Torra Y ojo a la respuesta.. Es lo que pasa cuando dejas de hacer periodismo para hacer hooliganismo..

La Cara que se le queda es un poema????????

pic.twitter.com/YBNsHChFUz — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 22, 2020