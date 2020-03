La confesión del papa Francisco a Évole: "He dudado de la existencia de Dios" Ecoteuve.es 23/03/2020 - 10:39 1 Comentario

El pontífice reconoce al periodista que en su vida ha tenido "crisis de fe"

El argentino pide a las empresas que no despidan: "El 'sálvese quien pueda' no vale"

Sobre el coronavirus: "Muchos se quedarán en el camino, pero saldremos mejores"

La Sexta emitió este domingo una entrega especial de Lo de Évole por el coronavirus en la que el periodista habló desde su casa, a través de videollamada, con diferentes personalidades, anónimas y famosas. Una de ellas fue el papa Francisco, que volvía a ser entrevistado por el catalán un año después de su histórica aparición en Salvados desde el Vaticano.

El máximo responsable de la Iglesia católica quiso alabar antes que nada la labor que están realizando los profesionales sanitarios, arriesgando su vida para salvar a todos los enfermos. "Les admiro, me ensañan cómo comprometerse y les agradezco el testimonio. Médicos, enfermeros, voluntarios... que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en el hospital y no puede ir a su casa, esa es la vida que están llevando", reflexionó el argentino definiéndolos a todos como "los santos de la puerta de al lado".

"Muchos no son creyentes, otros son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera, pero en el testimonio... ves su capacidad de 'jugarse' por el otro, aunque entre ellos haya muertos", ha añadido expresando la "esperanza" que tiene en la humanidad. "Hay pueblos que van a tomar de esta crisis una enseñanza para revisar sus vidas. Vamos a salir mejores. Menos, por supuesto, muchos quedarán en el camino y será duro. Pero tengo fe, vamos a salir mejores", reconoció.

Jordi Évole habló entonces con el papa de la cantidad de despedidos que están acometiendo muchas empresas durante esta crisis. El pontífice lamentó esta circunstancia y se dirigió a todos los empresarios: "Las soluciones concretas las tiene que buscar cada uno en cada situación, pero ciertamente, el 'sálvese quien pueda' no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora", afirmó.

La confesión del papa Francisco: "He tenido crisis de fe"

Évole concluyó su entrevista preguntándole al pontífice si en momentos como este ha llegado a dudar de su fe: "¿Hasta un Papa puede poner en duda la existencia de Dios?", le lanzó. "Evidente. Nadie está exento de las tentaciones existenciales. En mi vida sí he dudado de Dios, en este momento no", empezó diciendo.

"En mi vida, recuerdo que he tenido mis dudas de fe, mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto. Eso nos hace bien a todos", reflexionó antes de que el periodista despidiera la conexión.