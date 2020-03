Sofía Suescun y Gloria Camila pierden los papeles y protagonizan su pelea más penosa Ecoteuve.es 23/03/2020 - 10:27 0 Comentarios

Las colaboradoras de 'Supervivientes' protagonizan una guerra de insultos en Telecinco

Las discusiones entre Sofía Suescun y Gloria Camila son un clásico en Supervivientes pero la situación se les fue de las manos este domingo, durante el debate, cuando ambas perdieron los papeles en el enfrentamiento más desagradable entre las colaboradoras.

"Me he informado y su madre no ha mandado ningún mensaje a la organización, ni de forma privada", dijo Antonio David sobre su ex, Rocío Carrasco, después de que su hija reclamase saber cómo estaba su madre tras enterarse de la situación en España por el coronavirus.

"Es alucinante cómo aprovechas siempre para tirar mierda a la madre de tu hija. Eres un sinvergüenza. Estás todo el día tirando por el barro a esta mujer que tendrá sus motivos", espetó Sofía Suescun. "Aquí la única sinvergüenza que hay eres tú", contestó Antonio David.

"No deberías usar la palabra 'padre' y 'alcohólico' en la misma frase"

Gloria Camila salió en defensa de su excuñado y atacó a Suescun: "Habla de padres y habla la menos indicada. No tiene relación con su padre y habla de la relación de Rocío con su madre, ¡anda!".

"Niñata", respondió la navarra. "A mí no me insultes, la del padre 'alcohólicos anónimos", lanzó Gloria Camila. "¿Qué dices de mi padre? ¿Lo dices tú? No deberías usar la palabra 'padre' y 'alcohólico' en la misma frase", espetó Suescun. "Esta chica ha llamado 'maleducada' a mi madre y creo que deberías pedirle disculpas ya que el otro día el Gobierno de España mandó que nos quedásemos en casa y tú te saltaste las normas. ¿Te crees más que alguien?".

Antonio David acabó abandonado el plató cuando, por otra parte, Belén Ro le acusó de 'meter' en el concurso a Rocío Carrasco.