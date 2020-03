Wyoming se enfrenta al doctor Julián Ezquerra en 'LaSexta Noche' por los recortes en Sanidad Ecoteuve.es 8:29 - 22/03/2020 0 Comentarios

El humorista y doctor clama por un pacto estatal en Sanidad y un mejor trato a los sanitarios: "Nunca 'máis'"

El Gran Wyoming acudió a LaSexta Noche para anunciar su reincorporación a las emisiones de El Intermedio, interrumpidas por la crisis del coronavirus. Allí sacó su faceta de médico reivindicativo y tuvo un desencuentro con Julián Ezquerra, médico de AMYTS (Asoc. de Médicos y Titulados Supeiores de Madrid).

"Me reincorporo a las emisiones. El teletrabajo es más duro que el trabajo normal. A nivel técnico, es complicado hacer el programa", aseguraba el presentador madrileño.

"Desde que estuve detenido, no he pasado tanto tiempo encerrado".

Preguntado sobre cómo lleva el confinamiento impuesto por la cuarentena: "Desde que estuve detenido 48 horas, no he pasado tanto tiempo encerrado. Yo ya no me aburro, tengo mucho que estudiar y leer, como las Memorias de ultratumba de Chateaubriand, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, o tocar la guitarra", aseguraba.

En cuanto a su opinión como doctor, el televisivo admitió que la situación "es una novedad de ciencia ficción, una imagen apocalíptica, los ciudadanos, salvo casos puntuales, están comportándose de forma ejemplar, pero veremos qué pasa cuando llevemos cuatro semanas y no una", sentenciaba.

Además, también hizo declaraciones como exfacultativo en cuanto al tratamiento de esta crisis sanitaria y reivindicó el papel de los sanitarios, vilipendiados en ocasiones por autoridades y ciudadanos, según él.

"No es momento ahora de pedir responsabilidades, pero sí de pensar por qué hemos llegado hasta aquí: han disminuido en 2.800 los profesionales de salud, hay casi 2.000 camas efectivas menos en Madrid, el Puerta del Hierro está cerrado, lo que supone 600 camas que se perdieron, es momento de reflexionar", declaraba José Miguel Monzón.

Pide un pacto nacional de Sanidad

"La población que hay que asistir ha aumentado en 500.000 personas. La envejecida requiere más asistencia, hay más demanda, y menos profesionales y camas. Es una cuestión política, los que hacen recortes dicen que no los hacen, es el momento de hacer un pacto nacional por la Sanidad. Que se quiten las máscaras para saber quién está a favor y quién en contra de privatización de la Sanidad, para que no haya más recortes. La media europea es del 7.5% del PIB, nosotros, estamos por debajo. Que den la cara, que firmen, apelo a la responsabilidad de los votantes, hay que exigir a los representantes que incluyan en los programas no hacer recortes en Sanidad. Estoy muy en contacto con los médicos por ser compañeros, y se quejan del maltrato y abandono de instituciones -y ciudadanos-. No hay que aplaudir y luego, a otra cosa: han aumentado las agresiones en urgencias y no es de recibo con nuestro poder adquisitivo. Les hemos dejado solos en las mareas blancas. Desde algunas instituciones (algunos consejeros de Sanidad y Gobierno) se les ha acusado de falta de solidaridad con los ciudadanos al hacer una reivindicación salarial una clase considerada privilegiada -la médica- y hasta algunos médicos tiraron la toalla. No hay que quitar camas ni cerrar plazas, sino incrementarlas como demanda sociedad, así, en situaciones de emergencia como esta, estaríamos mejor".

Enfrentamiento entre Wyoming y el doctor Ezquerra

Asimismo, Wyoming se encaró con Julián Ezquerra, médico de familia y secretario general de AMYTS, por la situación de los profesionales sanitarios durante la pandemia del Covid-19.

Para el presentador, este momento sí que es el idóneo para llevar a cabo la reivindicación contra los recortes llevados a cabo contra la Sanidad, apoyando un gran pacto nacional para que esto "no vuelva a ocurrir".

Ezquerra, no obstante, creía que "no es el momento de buscar el rédito político", recordando que los recortes ocurrieron "en casi todas las Comunidades Autónomas", algo en lo que Wyoming no se mostró de acuerdo.

Wyoming critica los aplausos momentáneos en los balcones

Asimismo, el Gran Wyoming defendió que el aplauso que se está dedicando a los profesionales sanitarios tiene que ser "para siempre". "Cuando en EEUU he estado hablando de la Sanidad española, de que tratan la leucemia a alguien que ha perdido el trabajo durante cinco años, no se lo creen, se ponen a hablar de otra cosa, porque se creen que les estoy vacilando", comentó el presentador.

"Estamos pagando ahora los recortes salvajes"

Por último, el humorista lanzó una proclama: "Nunca 'máis' recortes en sanidad pública. En Madrid, estamos pagando ahora los recortes salvajes. Recomiendo El Severo me duele, un documental mío sobre el maltrato de la autoridad a unos sanitarios al acusarlos de las muertes de unos pacientes", finalizó Wyoming.