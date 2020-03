Íker Jiménez, tras hablar con Spiriman: "Prefiero ir con los que van con la verdad, aunque griten" Ecoteuve.es 20:45 - 21/03/2020 0 Comentarios

El periodista invitó al médico viral a 'Milenio Live', espacio que presenta en YouTube

"Tenemos una clase política inepta y un periodismo apesebrado inepto", dijo Candel

El presentador critica la labor de los médicos de 'Sálvame': "Quitan hierro al asunto"

Íker Jiménez siempre ha estado un paso por delante en la cobertura mediática del coronavirus. Desde enero, el periodista lleva dando voz a médicos que avisaban sobre el peligro del COVID-19. Le llamaron alarmista. Por desgracia, los acontecimientos han dado le han dado la razón y España vive confinada en sus casas por el estado de alarma.

El presentador y director de Cuarto Milenio no ha querido dar la "espalda" a lo que está pasando y continúa informando sobre el coronavirus invitando a científicos en Milenio Live, el programa que realiza junto a Carmen Porter en YouTube desde su casa. En la madrugada de este viernes, Íker contó con la presencia del médico viral Spiriman, días después de su abrupta intervención en Sálvame. La charla con el doctor granadino tuvo un interés brutal y cerca de 90.000 de personas lo vieron en directo.

"Has tenido dos cojones. Eres el primer periodista que se atreve a hablar con un tío deslenguado", dijo Jesús Candel a Íker nada más entrar en directo en el espacio mediante Skype. El médico afirmó que se trata de un "virus de pacotilla, menos que una gripe", al que "no se le ha dado la importancia que tiene".

"Tenemos una clase política inepta y un periodismo apesebrado inepto que se han dedicado a tranquilizar a la población", declaró Spiriman. "Toda la comunidad científica creía que en febrero se iba a tomar medidas de contención. Ahora nos habéis gastado la putada a los profesionales".

"Nadie nos dio voz a los científicos", denunció Candel afirmando que en España "solo se valora a los cuatro mierdas esos de Sálvame que salieron el otro día". Pese a que Íker Jiménez le invitó a que cuidara sus términos, Spiriman continuó con su vehemente discurso: "Este país a nivel de medios y políticos es una basura. ¿Por qué soy tan polémico? Porque cuento la verdad".

Íker Jiménez apoya a Spiriman: "Voy con los que van con la verdad, aunque griten"

Tras su intervención, el presentador de Mediaset puso sobre la mesa el tratamiento del coronavirus que se ha hecho desde los medios. "He visto muchos presentadores riéndose a quién compraba mascarillas hace muy poco tiempo", afirmó. "La comunicación a través de los medios, por algún motivo que sigue siendo para mí un misterio, ha sido quitarle hierro al asunto".

En esta línea, Jiménez se mojó sobre la intervención de Spiriman en Sálvame: "Parece que yo me he metido con Jorge Javier y no. Yo he dicho que le afearon los médicos que están ahí. Entre médicos me parece sorprendente", dijo en alusión a Jesús Sánchez Martos, entre otros. "Lo que me pareció feo fueron sus gestos y a Candel le perdieron las formas, hubo una especie de conato de pelea porque los otros médicos dijeron que estaba medio loco".

"Se produjo la colisión de dos mundos: el médico de urgencias con la mujer intensivista y las personas que estaban hablando desde hace semanas para muchos programas. Oye, ¡la calma que tenían! No puedo entender que se nos diga que no hay que tener cuidado con los zapatos", manifestó.

"Antes la gente no tenía conciencia y si tú escuchas en la tele que no hace falta mascarilla, que no pasa nada... ¿Qué está ocurriendo en la televisión para decir que lo de los zapatos no importan? No entiendo qué información tienen esas personas que nos hablan", siguió. "Yo prefiero ir con los que, aunque griten, van con la verdad, y no con los que quiten hierro y tengan muy buenas formas".

¿Cómo afectará el coronavirus a 'Cuarto Milenio'?

Por último, Íker Jiménez habló sobre cómo se verán afectadas las emisiones de Cuarto Milenio ante la pandemia de coronavirus, que ha paralizado la televisión como repasamos. Tal y como explicó, hay dos programas grabados sobre Félix Rodríguez de la Fuente y el caso Alcàsser, respectivamente. "Ya veremos luego qué hacemos", dijo.

El presentador explicó que existe la posibilidad de que se fusione Cuarto Milenio con Milenio Live haciendo el formato desde casa. "A lo mejor tenemos que hacer el programa desde aquí. Soy de los que piensa que si no es necesario como un informativo, que yo también lo haría a distancia, no puedo meter a un equipo en un plató con la situación que hay. Mi conciencia me lo impide", prosiguió.

"Nosotros no vivimos del aire, tenemos una productora", dijo después para agradecer a Mediaset su confianza por esta solución de emergencia.