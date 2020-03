Beatriz Pérez Aranda: nuevo 'look' por el coronavirus y pillada por un micro abierto de nuevo Ecoteuve.es 16:40 - 21/03/2020 0 Comentarios

La presentadora es uno de los rostros que más momentazos da por su naturalidad y divertidos gazapos

Todo el mundo la recuerda por el ya mítico "como un pepino" hablando de la Fórmula 1 en TVE, entre otros fallos, pero Beatriz Pérez Aranda sigue cosechando grandes momentos en el canal 24h de la cadena pública, como la pillada por un micrófono abierto que ha sufrido este sábado.

Y es que la presentadora ha tenido un pequeño despiste con el pinganillo, por lo que en medio de una noticia ha exclamado: "¡Uy, ahora me oigo!". El fallo ha saltado a las redes sociales, donde se lo han agradecido por aportar un toque de humor y frescura durante la cuarentena y con tanta programación hablando sobre ese mismo tema.

Lea también: Campanadas surrealistas en el 24h con Beatriz Pérez Aranda y Marta Solano

Además, la periodista ha seguido el ejemplo de David Cantero, que el viernes mostró cómo se automaquilla para presentar Informativos T5 por la crisis sanitaria. En su caso, Pérez Aranda ha explicado su nuevo look, por el que le habían preguntado en redes sociales: "Mis compañeras de maquillaje y peluquería no pueden dar el servicio para mantener la distancia de seguridad con lo cual hoy me he maquillado yo", ha explicado. "Este es el resultado".

También ha sido su propia peluquera: "Bueno, este es mi pelo, por lo que solamente me he puesto un poquito de espuma", ha dicho la presentadora, que normalmente lleva la melena planchada.

Además, también ha desvelado que este sábado el informativo del 24h se ha grabado en un estudio diferente al haber clausurado el habitual por el coronavirus.