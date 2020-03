Jorge Javier dedica un artículo a Mayte Galdeano: "Me atrae, me tiene sorbido el seso" Ecoteuve.es 13:49 - 21/03/2020

El presentador elogia también a Juan Carlos Monedero y a Cristina Cifuentes

El último artículo de Jorge Javier Vázquez analiza la oratoria y retórica de algunos famosos patrios de diversos ámbitos, desde la política a la televisión. El presentador deja claro así quiénes son sus nuevas musas en este arte: Desde Juan Carlos Monedero a Mayte Galdeano. Una elección muy ecléctica, sin duda.

Jorge Javier, como buen filólogo además de presentador, es un amante de los discursos y se ha propuesto, en su último artículo, confesar quiénes le estimulan intelectualmente, haciendo unas declaraciones sorprendentes sobre alguna política que antes no le gustaba y ahora sí, al menos, en cuanto a comunicación se refiere.

"Ayuso en el Deluxe está sorprendentemente bien"

"Jamás votaré al PP y jamás votaré a Díaz Ayuso. Las veces que la he visto dando discursos o entrevistas no me ha gustado. La he notado siempre insegura, cuando no disparatada. Pero en el Deluxe está sorprendentemente bien. Explicándose con tranquilidad y sin aturullamientos", ha afirmado en su blog de Lecturas.

"Cifuentes tiene madera de estrella televisiva"

El catalán ha proseguido hablando de alguien a quien conoce más por sus coincidencias en los pasillos de Mediaset, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes: "Tiene madera de estrella televisiva, que conste en acta". ¿Significará este veredicto sobre telegenia que Cristina Cifuentes algún día se lanzará a Supervivientes, como se rumoreaba hasta hace poco?

"Me gusta escuchar a Monedero y, para compensar, a Mayte"

Asimismo, el presentador de Sálvame, reconocido amante de la lectura, ha finalizado su artículo con un divertido elogio al torbellino que es Mayte Galdeano: "Me gusta escuchar a Juan Carlos Monedero y luego ya para compensar, a Maite Galdeano, que me tiene sorbido el seso. Lo que bulle en esa cabeza no es normal y por eso me atrae. Su cerebro es una combinación explosiva del diccionario de la RAE con el de María Moliner. Se remueve todo unas cuantas veces tipo centrifugado de una lavadora y se sirve tal cual, sin orden ni concierto. Maite Galdeano es una oda andante al dadaísmo", puntualizó el periodista.