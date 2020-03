Adara contesta a la pulla de Hugo: "Se acordó de mí cuando se iba su novia" Ecoteuve.es 11:08 - 21/03/2020 0 Comentarios

Hugo atacó a Gianmarco y Adara al decir que no le gusta "el morbo, lo clandestino"

Adara se ha sorprendido de que su ex, Hugo Sierra, se acordara de ella -y de Gianmarco- cuando lo separaron de su nueva novia, Ivana Icardi, en Supervivientes. Y es que vio una indirecta a su paso por GH VIP cuando Hugo soltó: "Quiero decir que las parejas normales, las parejas legales, las parejas que se aman bien me gustan. No me gusta el morbo, no me gusta lo clandestino. Y quien se sienta aludido, tendrá la conciencia no tranquila".

Lea también: Hugo Sierra ataca a Adara y Gianmarco: "No me gusta el morbo, lo clandestino".

"Me llamó la atención que se acordara de mí en los momentos en que se iba su novia", ha dicho Adara en una conexión telefónica con Sálvame.

"La que no ha querido estar con él he sido yo"

La ganadora de GH VIP no pudo comprender que en un momento tan emotivo en que iba a separarse de su nueva pareja, se acordara de ellos. Además, le ha mandado un mensaje: "La que no ha querido estar con él he sido yo, no entiendo nada últimamente".

También aseguró en Sálvame que no se gasta su dinero en pedir la expulsión de Hugo e Ivana, pero reconoce que prefiere que se vaya ella antes que él, aunque también se queja de que le llueven las críticas diga lo que diga y haga lo que haga: "Una no sabe cómo hacerlo".