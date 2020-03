Mediaset encuentra destino para Tania Llasera con un nuevo programa Ecoteuve.es 20/03/2020 - 16:53 0 Comentarios

La presentadora vuelve con un proyecto dos años después de terminar 'La Voz'

Juegos didácticos para aprender nuevas palabras en la sección 'Let's Play'; divertidas y sabrosas recetas de cocina en 'Cooking with Tania'; o manualidades creativas en 'DIY (Do it Yourself)' son algunas de las propuestas que Boing pone a disposición de las familias en Real Mom, un nuevo espacio para aprender inglés a través de contenidos útiles, curiosos y actuales que presentará Tania Llasera a partir del lunes a las 13.25. Es el nuevo proyecto de la presentadora en Mediaset después de la marcha de La Voz a Atresmedia.

Real Mom es una apuesta por la formación de los niños que Boing lanza ahora como opción de aprendizaje y entretenimiento práctico durante el periodo de suspensión de las clases presenciales en los centros educativos. "Vamos a aprender un poquito de ciencia, otro tanto de cocina y a lot of English. Las mamás y los papás no tendrán que preocuparse de que sus hijos presten atención porque eso va a correr de nuestra cuenta", ha asegurado Tania Llasera.

Real Mom potencia en sus pequeños espectadores valores como la imaginación, la conciencia medioambiental, la creatividad y la iniciativa. Tania, que es bilingüe con el inglés y el español como lenguas nativas, se ha referido al programa explicando que "El saber sí ocupa lugar y tiempo, pero para nosotros ese lugar y ese momento pueden ser lo más divertido del día, the funniest moment of the day".

Secciones fijas con el inglés como hilo conductor

De lunes a viernes durante 45 minutos, Real Mom ofrecerá sus contenidos agrupados en secciones fijas como 'Top Word', en la que una palabra es protagonista del día para profundizar bien en su significado y sus usos; en 'Traducción libre', los niños hablan en inglés y en castellano sobre diferentes conceptos y palabras; la cocina es el centro de 'Cooking with Tania', una sección en la que Tania Llasera prepara originales y apetitosos platos para cocinar en familia.

Una de las secciones más divertidas es 'DIY (Do it Yourself)', en la que los materiales más insospechados se utilizan para realizar manualidades tradicionales y también montajes centrados en el reciclaje de residuos caseros. Los juegos didácticos y familiares tendrá su lugar en 'Let's Play', mientras que la nota musical se pondrá en 'Let's Dance', sección en la que se enseñarán animadas coreografías.

También habrá vídeos sobre noticias curiosas contadas en inglés para los más pequeños y entrevistas de Tania Llasera a personajes inspiradores como una mujer bombera, una inspectora de policía, un ingeniero aeronáutico, una pastora, una enfermera de helicóptero y un agente de la Unidad Canina de la Policía, entre otros.