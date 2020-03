Mediaset retira 'Mujeres y hombres y viceversa' de su parrilla por el coronavirus Ecoteuve.es 20/03/2020 - 12:09 0 Comentarios

El grupo de Fuencarral ha tomado por prevención esta dura decisión

La crisis del coronavirus está afectando a todos los sectores empresariales. También al de la televisión. La parrilla se ha vaciado durante los últimos días de algunos de sus principales programas como medida de prevención ante la expansión de la pandemia. Mujeres y hombres y viceversa es el último ejemplo de ello.

Mediaset ha decidido paralizar la producción del dating show de Cuatro presentado por Toñi Moreno hasta que se supere la crisis sanitaria que ha golpeado a España y que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma en todo el país. La última emisión del formato se producirá este viernes 20 de marzo y, según informa Fórmula TV, no hay fecha confirmada para su regreso.

Nagore Robles fue la primera en hacer sonar las alarmas este viernes después de que explicara que no iba a poder acudir al plató del programa al encontrarse mal. La asesora del espacio ha publicado varios vídeos en su cuenta personal de Instagram en los que ha aclarado cuál es su estado de salud.

Nagore Robles: "No quiero que os alarméis"

La 'opinionista' del dating ha explicado a sus seguidores cuales son sus síntomas: "Simplemente deciros que me duele la garganta, me duele también la cabeza y el asma que llevo siempre. Nada alarmante, ni mucho menos, pero por precaución este viernes no iré a Mujeres y hombres y viceversa", ha dicho sonriente.

"No quiero que este viernes en el directo, que tenéis que ver por cierto, al no verme os alarméis. No pasa nada, simplemente es precaución, me quedaré en casita", ha tranquilizado a sus fans asegurando estar convencida de que no tiene coronavirus. "Estoy segura que he cogido frío, que el último día en el plató sí hacía mucho frío, pero he preferido ser precavida", ha concluido.