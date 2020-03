Gloria Camila estalla contra Sofía Suescun: "Qué pesada eres. Algunos nacen con estrella y tú y tu novio, estrellados" Ecoteuve.es 12:01 - 20/03/2020 0 Comentarios

Jorge Javier hasta intentó reconciliarlas, pero las enemigas íntimas volvieron a pelear

Supervivientes ya no tiene público en sus gradas por la crisis del coronavirus, pero a pesar de que ya no haya abucheos ni aplausos, el espectáculo continúa gracias a los ya míticos enfrentamientos 'y tú más' entre Gloria Camila y Sofía Suescun.

"Gloria, ¿Quieres meterte un poco con Sofía? O Sofía, ¿Tú con Gloria? Que esto está un poco apagado". Así comenzaba Jorge Javier Vázquez a calentar motores para el cruce de ataques entre dos de las protagonistas de esta edición de Supervivientes, aunque sean colaboradoras y no concursantes.

Y es que aunque en la pasada gala ya no hubiera público, este enfrentamiento dialéctico semanal no podía faltar con acusaciones sobre el pasado.

Lea también: Sofía y Kiko se burlan de Violeta al confesar ella que Fabio le puso los cuernos.

Además, el presentador ha querido hacer "algo inédito" y, como si fuera un coach de terapia de parejas, ha intentado que las dos defensoras se dijeran algo bonito. Una misión bastante poco probable.

Primero, se propuso a Sofía Suescun. "Es que no la conozco, pregúntale a ella, que me conoce mejor", respondió la hija de Maite Galdeano. Después, llegó el turno de Gloria Camila: "Pues para no conocerme, has hablado bastante de mí", replicaba la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

"Te has quedado sin aplausos"... "Y tú, sin abucheos"

"Ay, cariño, hoy te has quedado sin aplausos", lanzó Sofía, acostumbrada a que su rival cuente con el favor del público durante las galas. "Y tú, sin abucheos", continuó Gloria. Para ella, Sofía viene guionizada de su casa y la pasada noche, como no había público en las gradas, se vino arriba: "Prefiero no recibir aplausos que abucheos", añadió Gloria Camila.

Sofía, por su parte, negó venirse arriba porque, según dijo, a ella no le importan los abucheos: "Ya es algo mítico conmigo". Suescun intentó picar a su compañera, pero Gloria puso punto y final a la polémica: "Qué pesada eres tú y tu novio (Kiko Jiménez). Hay algunos que nacen con estrella y otros, como tú y tu novio, estrellados". "Supéralo", replicó Sofía. "Supéralo tú, cariño", finalizó Gloria. Jorge Javier, mientras tanto, sufría un ataque de risa: "Es que sois infalibles, eh".