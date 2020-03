Hugo Sierra ataca a Adara desde 'Supervivientes': "No me gusta lo clandestino ni el morbo" Ecoteuve.es 20/03/2020 - 11:20 0 Comentarios

Pulla a su expareja y a Gianmarco en medio de su declaración de amor a Ivana Icardi

La última gala de Supervivientes no sólo trajo consigo la expulsión de Vicky Larraz (ex Olé Olé) y el destierro de Hugo Sierra e Ivana Icardi a Playa Desvalida, sino que hubo tiempo para declaraciones de amor con indirectas a Adara y Gianmarco.

Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, fue la primera 'robinsona' desterrada en Playa Desvalida. La superviviente, de inmediato, abrazó a Hugo Sierra, también nominado, pero que esperaba ansioso el veredicto de la audiencia sobre él.

"Tiene que seguir, luchar hasta el final, siempre con la cabeza alta y llegar a la final por mí y por él", decía la concursante argentina antes de despedirse de su pareja.

Lea también: ¿Quién es Ivana, concursante de Supervivientes?

Ante esta declaración, Hugo Sierra, emotivo, afirmaba que se enamoró de Ivana en la primera semana de concurso y que piensa continuar su historia de amor con ella fuera del reality.

"Ha sido mi premio en el concurso. Me quedaré hasta que la audiencia quiera. Desde la primera semana me enamoré de esta chica y ella ya lo sabe. Lo veremos fuera", decía el uruguayo.

"Las parejas normales, legales, que se aman bien, me gustan"

Pero no todo iba a ser sentimentalismos hacia su nueva pareja. Hugo soltó una pulla bastante directa hacia a Adara Molinero y Gianmarco Onestini: "Quiero decir que las parejas normales, las parejas legales, las parejas que se aman bien me gustan. No me gusta el morbo, no me gusta lo clandestino. Y quien se sienta aludido tendrá la conciencia no tranquila. Te amo, amore", soltaba mirando a Ivana Icardi.

Al preguntarle si se refería a su expareja Adara, Hugo insistió en que no, pero volvía a señalar lo del remordimiento de conciencia: "Quien se sienta aludido es porque no tiene la conciencia tranquila. Yo hablo por ella y por mí. Amo a esta chica y no me interesa nada más", sentenciaba.