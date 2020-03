"No quiero asustar": Carme Chaparro muestra unas terribles imágenes que te harán pensar sobre el coronavirus Ecoteuve.es 20/03/2020 - 10:13 0 Comentarios

La presentadora hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos

"Vamos pegados a Italia. Joder. En casa todos", insiste para que nadie salga

La situación en Italia por el coronavirus sigue empeorando. El país ha superado a China en número de muertos, con más de 3.400 fallecidos, y ha desatado todas las alarmas.

Carme Chaparro ha querido concienciar de lo importante que es quedarse en casa a través de una sobrecogedora publicación en Instagram en la que muestra varias fotos de lo que se está viendo en Italia, con ataúdes transportados por el ejército. "Los crematorios trabajan 24 horas al día y ni siquiera así dan a basto".

La presentadora hace un llamamiento a la responsabilidad de cada uno para que, juntos, se pueda superar está complicada situación y no llegar a lo que se está produciendo en Italia.

"He dudado mucho si compartir esto o no. Pero debemos verlo. No lo hago para asustar, pero sí para que de una vez se conciencien todos aquellos que siguen saliendo a la calle porque 'a mí nadie me va a encerrar en casa' o 'es que mi niño necesita airearse y jugar en los columpios", arranca Carme Chaparro su relato en Inatagram.

Carme Chaparro: "Vamos pegados a Italia. Joder. En casa todos"

"Bérgamo. En la zona más próspera y rica de Italia. Los crematorios trabajan 24 horas al día y ni siquiera así dan a basto. Lo que veis son camiones del ejército transportando ataúdes a otras ciudades", continúa la presentadora de Mediaset. "Personas que han muerto solas y cuyos seres queridos ni siquiera se han podido despedir de ellos tras el fallecimiento".

"Deberíamos abastecernos de comida y encerrarnos 15 días"

"Vamos pegados a Italia. Joder. En casa todos. Deberíamos abastecernos de suficiente comida y encerrarnos todos 15 días, dejando solo abiertos hospitales y servicios básicos. Que la menor cantidad de gente posible saliera a la calle", propone Carme Chaparro.

"No queremos ver esto en España, por favor. Vamos a ganar esta guerra. Todos. Pero tenemos que ayudarnos. Y no quiero asustar. Solo hacer que nos concienciemos", concluye.