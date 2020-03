Carlota Corredera abronca a Kiko Matamoros por su comentario machista: "Soy un tío que ayuda en casa" Ecoteuve.es 19/03/2020 - 19:48 0 Comentarios

La presentadora le ha instado a que no utilizara ese término: "Es terrorífico"

Sálvame ha continuado un día más ofreciendo información básica sobre la pandemia de coronavirus con los consejos de Jesús Sánchez Martos. El médico ha insistido en la importancia de lavarse las manos y desinfectar el hogar cuando uno viene de la calle.

Ha sido entonces cuando Kiko Matamoros ha afirmado que no está acostumbrado a limpiar pero que es "un tío que ayuda en casa, no te creas que no".

Lea también: David Cantero deja el móvil encendido en directo y muestra lo que nunca se ve en televisión

De inmediato, Carlota Corredera ha saltado por el comentario machista: "¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! Ya empezamos mal. No se ayuda cariño, se hace para todos".

"Sigo siendo feminista a pesar de la crisis", ha dicho la presentadora para después corregir a su compañero: "Lo de ayudar en casa es terrorífico porque parece que haces un gesto". María Patiño, por su parte, le ha instado en que utilizara el término "colaborar". "Es que parece que es la mujer la que tiene que hacer las labores obligatoriamente".