Risto, contra el Rey por su "vacío" y "sobreactuado" discurso: "Nos habló como si fuésemos idiotas"

El presentador de Cuatro, enfadado por las palabras de Felipe VI por el coronavirus

Risto Mejide ha abierto el programa de este miércoles haciéndose eco del discurso que dio este miércoles el Rey por la crisis del coronavirus que mantiene a España en un estado de alarma. El presentador de Todo es mentira ha criticado duramente lo desafortunado que estuvo el monarca durante su intervención.

"¿Hacía falta, majestad?", ha empezado el catalán, que cree que el mensaje de Felipe VI estuvo lleno de "palabras tan vacías en fondo como sobreactuadas en forma". "Nos habló como si fuésemos idiotas o tuviéramos todos seis años", dijo indignado Risto, que propuso otro tema del que podía haber hablado y que obvio durante su aparición ante las cámaras.

"Érase una vez un emérito que presuntamente tenía 100 millones en Suiza, que habría ganado con el sudor de los demás. 100 millones que ahora nos vendrían que ni pintados para gastar en sanidad", dijo irónico el publicista, que se refirió también a la herencia de su padre que el Rey ya ha rechazado. "¿Qué tal si en vez de renunciar se la dona a quién más la necesita en estos momentos? Sería un gesto mucho más útil y más creíble que los que nos regaló anoche en televisión", ha propuesto.

Finalmente, Risto comparó su rechazo a la Corona con el que siente por los toros: "Con la Familia Real me pasa como con los toros: por muy 'anti' que sea, mientras sean legales me los tengo que comer", empezó señalando antes d hacer una advertencia. "Si la monarquía no es útil, al menos que no nos lo recuerde en prime time".