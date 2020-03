Dakota, harta de la cuarentena en casa por el coronavirus: "Estoy hasta el coño" Ecoteuve.es 19/03/2020 - 17:17 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes 2019' confiesa que ha hablado con Isabel Pantoja

Dakota Tárrega ha representado este miércoles a muchos españoles al contar en La Habitación del Pánico de Nuria Marín cómo está llevando la cuarentena por la crisis del coronavirus que ha llevado al país a un estado de alarma. La joven ha desatado las risas de la presentadora con la sinceridad que ya demostró en Hermano Mayor y Supervivientes 2019.

"Estoy hasta el coño", dijo a la primera de cambio la joven nada más conectar con el plató de Cuatro a través de una videollamada. "Estoy hasta el coño de estar encerrada, pero por lo demás bien", siguió explicando mientras la presentadora le preguntaba por las personas que la estaban acompañando durante su confinamiento. "Estoy con Rubén, pero él no está aquí. Aquí está mi madre", desveló.

Preguntada por la decisión que tomó Supervivientes 2020 de contarle a los robinsones la situación en la que se encuentra España, Dakota asegura que ella también hubiera querido saberlo. "Porque si a algún familiar le pasa algo por el tema y a mí no me dicen nada... ¡tela marinera!", advirtió mientras su madre le llevaba la contraria.

La advertencia de Dakota a Rocío Carrasco

"Yo no lo hubiera dicho. Porque eso desestabiliza al concursante. Ahora están comiéndose la cabeza. Yo entiendo que lo quieran saber, pero no lo hubiera dicho", explico la progenitora de la televisiva antes de que Dakota enviara un mensaje a Rocío Carrasco por no dar señales de tranquilidad a su hija Rocío Flores."Me parece muy mal que no le haga ni una llamada. Rocío Carrasco, aprende de Isabel Pantoja y quiere más a tus hijos. Tienes que animar a tu hija y darle mucho apoyo", aconsejó.

Dakota desveló entonces que mantiene el contacto con Isabel Pantoja, con la que sigue hablando diariamente: "Yo con Isabel hablo muchas veces. No hace falta que haya un confinamiento para hablar con ella. Yo hablo con ella y está muy bien", concluyó.