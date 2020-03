Ana Rosa enciende las alarmas en Telecinco tras un ataque de tos en directo: "Es alergia" Ecoteuve.es 19/03/2020 - 12:55 0 Comentarios

La presentadora tranquiliza a sus colaboradores asegurando que no tiene coronavirus

Ana Rosa ha dado este jueves un gran susto a todos al sufrir un ataque de tos en directo que puso en alerta a los espectadores de Telecinco. La presentadora tranquilizó a sus colaboradores asegurando que no tiene coronavirus y quiso informar sobre las confusiones que se pueden dar con los síntomas de la enfermedad.

Todo comenzó cuando Quintana empezó a toser repetidamente ante las cámaras de su programa. "Soy alérgica, es solo alergia", aclaró rápidamente recordando la advertencia que hizo la semana pasada. La presentadora había informado de su afección explicando que en caso de no poder continuar, sería Patricia Pardo la que la relevaría en su puesto.

No obstante, Ana Rosa ha aprovechado su circunstancia para debatir con sus tertulianos la incertidumbre que genera ver a alguien tosiendo cerca. "¿Se puede confundir coronavirus con alergia?", preguntó a una doctora presente en su mesa de análisis. "Claro que se puede confundir", ha reconocido la experta animando a los espectadores a que "las personas aprendan a analizar su propia salud".

"Normalmente las personas que tienen una patología o alergia saben que cursa con esa tos, moqueo líquido...", ha dicho antes de enviar un mensaje de tranquilidad. "No entremos en la angustia, si tú has tenido una serie de patologías y alergias que las conoces no entres en una situación nerviosa", aclaró.

Antes de continuar con los contenidos del programa, Quintana volvió a restar importancia a su tos: "Yo no estoy nerviosa, se que tengo alergia al polen pero los demás no lo saben y tienes que ir explicándolo", aclaró Ana Rosa en una escena que recordó a la de Isabel Díaz Ayuso el pasado domingo en Telemadrid. La presidenta de Madrid dijo tener alergia tras sufrir un ataque de tos durante una entrevista un día antes de dar positivo en una prueba de coronavirus.