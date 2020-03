"¡Estoy alucinando!": brutal cabreo de Charli, el marido de Lydia Lozano, en la nueva encerrona de 'Sálvame' Ecoteuve.es 19/03/2020 - 11:51 0 Comentarios

José María Franco, desde plató, se enfrentó a la colaboradora, confinada en su casa

Sálvame volvió a jugársela a Lydia Lozano... y le salió bien. La nueva encerrona le dio otro récord de audiencia a Sálvame Tomate con más de dos millones de espectadores reafirmando que la colaboradora es es toda una fuente de audiencia para el formato, como ya analizamos.

Lydia, confinada en su casa desde la semana pasada por tener posibles síntomas de coronavirus, se llevó un chasco monumental después de que Jorge Javier le anunciase que tenían una "sorpresa" para ella. "Y ya sabes cómo son las sorpresas aquí...", se mofó él.

Lea también: "Sois una panda de cobardes": el médico viral Spiriman estalla contra 'Sálvame' y Mediaset

Así pues, la realización puso el plano de José María Franco, su nuevo enemigo público y a Lydia se le cambió la cara de forma radical. Él fue quien le traicionó al darle una información falsa haciendo creer que Rocío Flores y Rocío Carrasco habían retomado su relación.

Lydia Lozano estalla contra José María Franco: "Sinvergüenza"

"¿Tu le describirías como un sinvergüenza?", pregunto Jorge Javier a lo que ella respondió: "Sigo pensando por qué me ha hecho este mal, y más estando en mi casa confinada, que no puedo hablar con él cara a cara. No lo entiendo". El presentador siguió intentando picar a su compañera haciendo que dijera un "adjetivo calificativo". "Pues sí, me parece un sinvergüenza", dijo al fin ella.

La cosa fue poniéndose más tensa cuando José María Franco atacó desvelando una supuesta llamada de Lozano el mismo día que tuvo que pedir perdón en público, la llamó "falsa" después y afirmó que "durante muchos años le ha dado información muy buena, me estás tirando por tierra".

Así las cosas, Lydia empezó a gritar a lo que una voz se coló de fondo: "¿Es Charli? ¿Te estás pidiendo que cuelgues?", preguntó Jorge a lo que, finalmente, ella afirmó que "está alucinando, ha bajado, está escuchando gritos y me ha dicho ¿qué está pasando?".