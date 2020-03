Christian Gálvez confiesa su "dolor" al perder 'Pasapalabra' y habla del candidato perfecto para sustituirle Ecoteuve.es 18/03/2020 - 18:54 0 Comentarios

El presentador reflexiona tras quedarse sin el concurso estrella de Telecinco

Christian Gálvez se ha atrevido a hablar al fin del varapalo que sufrió cuando Telecinco se vio obligada a cesar las emisiones de Pasapalabra tras la sentencia del Tribunal Supremo. El presentador valora lo que ha sentido al quedarse sin el concurso estrella de la cadena, que saltará con parte del equipo a Antena 3.

"Fue un sentimiento de pérdida muy grande, sobre todo por la urgencia, por la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, y los millones de espectadores que se dejaron de tener uno de sus productos favoritos", empieza diciendo en unas palabras que han recogido varios diarios de Vocento.

Gálvez desvela así el "dolor" que sintió cuando se confirmaron oficialmente los rumores que desde hacía días ya rondaban por los pasillos de Fuencarral: "El sentimiento era el de hacer cada Pasapalabra como si fuera el último, y no creo que diste mucho de lo que sientan otros cuando se enfrentan a una posible pérdida", declara.

El madrileño asegura que ya ha logrado sobreponerse al varapalo y que no le ha escocido el saltó del formato a Antena 3. "No me duele para nada porque es un formato que debe estar vigente. Nunca perteneció a Christian Gálvez", asevera. El presentador recuerda que en Antena 3 está "el equipo con el que yo he trabajado 12 años, y ya solo por el cariño, respeto y devoción que les tengo, creo que tiene que estar. Esto es televisión y, al final, aquí se habla del que gana las audiencias, así que les deseo mucha longevidad, pero siempre un puntito y medio por debajo en el 'share' que nosotros", bromea.

Christian Gálvez describe al candidato perfecto para Pasapalabra

Christian Gálvez prefiere no mojarse a la hora de proponer al presentador que debería coger las riendas del concurso, pero describe cómo tiene que ser el candidato perfecto. "Me gustaría que fuese alguien que respete a la audiencia del concurso, a la cultura, al entretenimiento...", enumera mientras valora la creación de su propia productora junto a Mediaset para crear nuevos concursos.

"Nuestra vida personal y profesional está hecha de premios y cicatrices a partes iguales, y esta de 'Pasapalabra' fue una herida grande y profunda, pero ya ha sanado. No me quedo anclado mirando hacia atrás", sentencia.