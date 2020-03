"Sois una panda de cobardes": el médico viral Spiriman estalla contra 'Sálvame' y Mediaset Ecoteuve.es 18:08 - 18/03/2020 0 Comentarios

Jesús Candel denuncia la "censura" de su abrupta intervención en la web del programa de Telecinco

El sanitario dice que Jorge Javier podría estar contagiado ya por realizar el programa

Jesús Candel, el médico viral de Granada conocido como Spiriman, protagonizó el lunes una polémica intervención en Sálvame a raíz de la pandemia de coronavirus. El sanitario arremetió contra el propio programa de Telecinco afirmando que era una responsabilidad que siguieran emitiendo desde el plató.

Pese a que Jorge Javier Vázquez intentó reconducir la situación y pararle los pies, Spiriman siguió calentándose y acabó llamando "mierda" a Pedro Sánchez. Su ataque a Sálvame contrasta con las buenas críticas que está recibiendo por la labor de divulgación sobre el coronavirus.

En uno de los vídeos que lanza a Instagram, Spiriman ha vuelto a incidir en la colaboración que hizo en televisión. "Ayer salí en Sálvame. Me lo pidieron, me llamaron continuamente y yo dije que no quería salir en ningún programa porque estoy a flor de piel y por mi boca pueden salir barbaridades", empieza diciendo.

"Como a los políticos no se les puede criticar y no podemos llamarles 'mierdas', pero yo os lo digo y confirmo lo que dije ayer", continúa. "Lo dije en caliente y lo sigo diciendo, porque me digan que hoy no tenemos material, le digo al Presidente del Gobierno y al presidente de la Junta de Andalucía que son unos puñeteros mierdas".

Spiriman: "En Mediaset sois una panda de irresponsables y cobardes"

Tras su voraz crítica a los líderes políticos, Spiriman empieza a cargar contra el grupo de comunicación que dirige Paolo Vasile: "A Mediaset le doy las gracias por ser cobardes. Jorge Javier seguramente ya esté contagiado con factores de riesgo porque tuvo a unos ineptos y a unos subnormales al lado de él, contagiándole".

"Seguramente, ellos sean positivos por la vida que llevan y los consejos que dan. Es para meter en un calabozo a esos tíos y dejarlos allí confinados, que no tienen vergüenza ninguna", dice con su habitual tono. "Están allí todos confinados. ¿Cuántas personas había en ese plató?".

A continuación, Spiriman denuncia la censura que, según él, le han hecho en la web de Telecinco [solo está disponible un extracto de su intervención]: "Han cogido y, en su propia página, han bloqueado mi entrevista (...) Es vergonzoso que un programa como Sálvame censure una entrevista".

"¿Te ha llamado Pedrito? ¿Te ha llamado Marlaska? Estáis cerrando a tres millones de espectadores la posibilidad de que vean esa entrevista y a nivel mundial porque la está petando en Sudamérica", declara para terminar atacando de nuevo a Jorge Javier: "Lo que hiciste ayer me parece de una responsabilidad tremenda". "En Mediaset sois unas panda de irresponsables, insensatos y cobardes", remata Spiriman.