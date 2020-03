Blas Cantó acepta representar a España en Eurovisión 2021 tras cancelarse la próxima edición Ecoteuve.es 18/03/2020 - 15:29 0 Comentarios

"Me da mucha pena porque había un trabajo muy grande detrás", dice el artista

"Me comprometo para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021", confirma

Eurovisión 2020 ha sido cancelado por el coronavirus cuando faltaban dos meses para su celebración en Róterdam. "RTVE apoya y entiende la difícil decisión tomada por la Unión Europea de Radiodifusión al cancelar el certamen europeo debido a la situación sin precedentes creada en todo el mundo por la pandemia del coronavirus", dice la cadena en un comunicado.

Tras conocerse la noticia, RTVE ha confirmado su participación en 2021 y ha vuelto a proponer a Blas Cantó como su candidato. El cantante iba a representar este año a España con su canción Universo.

"Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto", explica el artista. "Hay países que están empezando ahora la epidemia y no se sabe cuándo se va a poder frenar. Y un año de margen es lo mínimo para hacer el festival en condiciones. Eurovisión lo merece", añade Cantó.

Blas Cantó, elegido para Eurovisión 2021: "Tenemos tiempo"

El cantante ha afirmado también que está dispuesto a ser el candidato español en 2021: "Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad de hacerlo el año que viene".

"Hay muchas cosas por hacer. Vamos a llevar Eurovisión por todo lo alto, va a ser mi bandera, y tenemos tiempo de que lo sea y de hacer una buena interpretación en 2021", ha contado el cantante, exmiembro de la boyband Auryn.

"Lo único que quiero es que la gente esté unida y que se queden en casa para que esto se pare lo más pronto posible. La salud es lo primero. Hay que priorizar en nosotros. Porque sin nosotros no hay festival. Hacerlo sin público era una locura porque Eurovisión son los fans. Sin ellos no hay nada. Era importante hacerlo en condiciones porque Eurovisión se lo merece para darle la importancia que tiene", concluye Blas Cantó.