Joaquín Prat, "sin palabras" ante el testimonio de un enfermo de coronavirus: "No salgáis a la calle, por favor" Ecoteuve.es 18/03/2020 - 15:08 0 Comentarios

Luis Daniel se desmoronó en directo en 'Cuatro al día' al contar su situación

Luis Daniel, un enfermo de COVID-19 con varias patologías, dejó "sin palabras" a Joaquín Prat con su sobrecogedor testimonio desde la habitación del hospital San Carlos de Madrid, donde permanece aislado. Para colmo, el hombre contó que no le dan la baja laboral porque no puede recogerla en persona.

"Tengo leucemia, diabetes, una enfermedad respiratoria y soy una de las personas que está sufriendo más la crisis del coronavirus", empezó diciendo. "Ahora cuando estoy hablando con vosotros, me está subiendo la fiebre, en menos de 20 minutos me pondré en 40 grados y me quedo sin respiración".

Lea también: El cabreo de Ana Rosa con el Gobierno: "La gente se muere y ellos peleándose"

Casi entre lágrimas, Luis Daniel resaltó el "esfuerzo heroico" de los médicos y denunció las penosas condiciones en las que están trabajando: "Aquí los sanitarios salvan vidas. Me la salvaron ayer, me la salvarán hoy y me la salvarán mañana. No tienen medios, están compartiendo mascarillas y EPIs, no tienen gafas y los guantes los traen de casa".

Después, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que sigan las medidas impuestas por las autoridades con el objetivo de no colapsar los hospitales y cortar la cadena de contagio del virus: "No salgáis a la calle, por favor, lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Necesito que los sanitarios estén bien porque me salvan la vida".

Luis Daniel se desmoronó por completo al contar que tiene una hija de 23 meses y que el año pasado no pudo estar en su cumpleaños porque le dieron quimioterapia. "Este año me va a pillar en el hospital otra vez". Además, afirmó que está las 24 horas "mirando a la pared" porque no puede entretenerse de ninguna forma ya que, como es habitual por desgracia en los hospitales, las televisiones funcionan mediante un sistema de pago, algo que criticó Joaquín Prat.