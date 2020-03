Eurovisión 2020, cancelado por la crisis del coronavirus: "Volveremos más fuertes"

Es oficial. La Unión Europea de Radiodifusión ha decidido cancelar definitivamente Eurovisión 2020 ante la pandemia del coronavirus que ha desembocado en una gran crisis sanitaria en varios países del continente.

"Con gran pesar, tenemos que anunciar la cancelación del festival", ha destacado la UER en un comunicado, señalando la incertidumbre creada por la expansión del COVID-19. "La salud de los artistas, el personal, los aficionados y los visitantes, así como la situación en los Países Bajos, Europa y el mundo, son el motivo principal de esta decisión".

La cancelación de Eurovisión 2020 no tiene precedentes en 64 años de historia y se conoce cuando faltaban menos de 60 días para la celebración de la final, que estaba prevista para el próximo 16 de mayo en Róterdam.

La UER explica que durante las últimas semanas ha estudiado diferentes soluciones pero la gravedad de la situación actual ha obligado a cancelar el festival y no posponerlo para más adelante. De esta manera, por primera vez en la historia, habrá un año completo sin Eurovisión. La intención, en cualquier caso, es mantener a Róterdam como sede de Eurovisión 2021.

"Estamos muy orgullosos de que el Festival de la Canción de Eurovisión haya unido audiencias cada año, sin interrupción, durante los últimos 64 años y nosotros, como millones de ustedes en todo el mundo, estamos extremadamente tristes de que no se pueda celebrar en mayo", dice el comunicado de la UER.

"La UER, junto con la televisión anfitriona y la ciudad de Róterdam, continuarán las conversaciones para ver si es posible organizar el Festival de Eurovisión en esta ciudad en 2021", explica Jon Ola Sand, jefe supervisor de Eurovisión. "Me gustaría agradecer a todos los que han estado involucrados en el proceso de organizar un gran Festival de Eurovisión este año. No ha sido posible debido a factores que escapan a nuestro control. Lamentamos mucho esta situación, pero puedo prometerles que el Festival de Eurovisión volverá más fuerte que nunca", dice el directivo en un comunicado.

Los organizadores de Eurovisión piden paciencia a los eurofans y prometen explicar próximamente qué pasará con los candidatos y canciones seleccionadas por cada país. En el caso de España, Blas Cantó había sido el elegido para participar en el festival con la canción Universo. TVE ha confirmado su participación en Eurovisión 2021 y ha vuelto a nombrar a Blas Cantó como su representante.

