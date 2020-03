Paz Padilla denuncia la situación de los teleoperadores: "Les están obligando a ir a trabajar" Ecoteuve.es 18/03/2020 - 14:16 0 Comentarios

La presentadora pide a los empresarios que protejan a sus trabajadores durante el estado de alarma

Paz Padilla ha denunciado la situación de los teleoperadores durante el estado de alarma por la gravísima crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. La actriz y presentadora de Mediaset ha dicho estar "muy indignada" después de recibir una llamada promocional de Orange.

"Le he dicho que sabía que no estaba trabajando en casa porque se escuchaban muchos operadores alrededor suya", empezaba diciendo en un Stories de Instagram. "No, señora, estoy trabajando en casa', me ha dicho. 'No, no mientas. No estás trabajando en casa".

"Dile a tus jefes que tienes que trabajar desde casa porque hay que protegerte, estamos en máxima alerta", ha continuado Paz para a continuación afirmar que "sé por compañeros y amigos míos que están obligando Orange y Vodafone a ir a trabajar a sus puestos de trabajo"."Si todo el mundo se está pasando la alerta no vamos a estar dos semanas, ¡esto no va a acabar nunca!".

Paz Padilla: "¡Empresarios, proteged a vuestros trabajadores!"

"¡Pensemos en grupo, no individualmente! Empresarios, si no queremos que esto sea una catástrofe hay que frenar ya. Por querer ganar dinero o no perder en estas dos semanas va a durar meses. Empresarios, ¡proteged a vuestros trabajadores, no puede ser que la gente trabaje sin mascarilla y sin guantes!", ha rematado.

Paz Padilla también ha contado su experiencia en un Carrefour al que acudió a comprar, la cajera le dijo que no tenían ni mascarillas ni guantes porque su responsable les avisó que "no se pusieran guantes porque no daba buena imagen".