Rocío Flores, hundida por el coronavirus: "Necesito saber que mi madre está bien" Ecoteuve.es 17/03/2020 - 23:57 0 Comentarios

"Que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje", lamentó la concursante

Los concursantes de Supervivientes han sido informados de la situación que vive España por el coronavirus. Todos, además, han recibido mensaje de sus familiares tranquilizándolos.

En el caso de Rocío Flores pudo ver un vídeo de su padre, Antonio David. Con su madre, Rocío Carrasco, no tiene relación, pero nada más saber lo que ocurría con la crisis sanitaria se hundió al pensar en ella. "Necesito saber cómo está mi madre".

"Que no haya sido capaz de mandarme un mensaje...", lamentó. "No lo entiendo, llevo siete años sin saber nada de mi madre. Que pase esto y que no sea capaz de mandarme un mensaje, me dan ganas de irme", insistió. "Necesito saber que está bien. Con que me diga eso, lo demás me sobra. Creo que me lo merezco. ¿No sabéis nada de ella?", volvió a preguntar a Lara Álvarez, que le prometió que le daría noticias de Rocío Carrasco.