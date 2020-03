Hugo ('OT 2020') da la cara tras su beso con Eva: "No he sido infiel; mi relación con Aurora no era sana" Ecoteuve.es 17/03/2020 - 13:21 0 Comentarios

El concursante del talent de TVE hace un directo nada más salir de la Academia

"Es la mujer de mi vida", aseguró entre lágrimas Hugo Cobos, concursante de OT 2020, al ver el mensaje que le envió su novia Aurora en El Chat de la Gala 0 de la edición. "Llevamos un tiempecillo", explicó el cordobés mientas Ricky Merino le deseaba que su relación durara "mucho mucho más". "Canta y baila que te cagas, es preciosa y me apoya y me cuida mucho. Te amo", dijo el joven ante las cámaras del talent.

Lo que no sabía Hugo es que la cosas iban a cambiar radicalmente en su ingreso en la Academia del talent musical de TVE. A lo largo de los dos meses de encierro, el andaluz ha ido estrechando cada vez más su amistad con Eva, con la que se le relacionó durante los primeros días de concurso. Aurora, al ver lo que se estaba comentando, borró algunas fotos que tenía en redes con su chico y lo dejó de seguir en redes sociales en una decisión de la que, poco después, se acabaría arrepintiendo.

VÍDEO: Así fue el inesperado beso de Hugo y Eva con el que confirmaron su relación dentro de OT 2020

Con el paso de las semanas, los fans del programa empezaron a olvidarse de Eva y creyeron que Hugo podría haber empezado una relación con Anaju. Todo ello, después de que demostraran una gran complicidad durante la semana que le tocó defender el Señorita de Shawn Méndez y Camila Cabello. Un número musical que volvieron a repetir durante las firmas de discos, en la que Hugo comenzó a preocuparse al no recibir la visita de su novia.

Este lunes, el cordobés deshojaba la margarita y confirmaba al fin su romance con Eva con varios besos de despedida después de que Noemí Galera les comunicara la decisión de Televisión Española de cancelar el programa por la crisis del coronavirus que mantiene al país en estado de alarma.

Hugo: "No he sido infiel porque no tenía nada firmado con ella"

A pesar de que los concursantes de OT 2020 habían pactado no entrar en Twitter ni Instagram en su salida a la calle, Hugo Cobos se saltó la promesa haciendo un directo en el que daba la cara tras confirmarse su relación con la gallega. "Esto nos ha pasado a todo el mundo y la mala suerte que he tenido yo es que a mí me han grabado", empezó diciendo el joven.

"Yo no he querido hacerle daño a nadie, no he hecho nada aposta. No considero que le haya sido infiel, porque no tenía nada firmado con nadie. Yo no llevaba tanto tiempo con Aurora y ha pasado así. La relación que tenía con ella no era del todo sana y no lo he hecho a conciencia. Se ha ido viendo poquito a poco como ha ido la cosa y ya está", ha asegurado Hugo, que "pensaba que no se veía nada" de lo que hacía con Eva. "He tratado de hacerlo lo mejor posible", comenta el triunfito asegurando que sí se despidió de Anaju fuera de cámaras cuando salieron de la Academia.