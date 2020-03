El pastizal que gana Susana Molina como influencer tras su paso por 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 17/03/2020 - 12:36 0 Comentarios

La murciana desvela que antes del reality ganaba entre "4.000 y 5.000 euros" al mes

La isla de las tentaciones puso de nuevo en el mapa televisivo a Susana Molina. La que fuese ganadora de GH 14 aceptó el reto de participar en el reality presentado por Mónica Naranjo junto a su pareja Gonzalo Montoya examinando así la fortaleza de su relación.

Pero, como todos sabemos, la murciana decidió romper con el sevillano tras seis años de amor. Sin embargo, no todo son malas noticias para Susana ya que, tras el boom del formato de Mediaset, ha visto como su negocio en las redes sociales como influencer ha pegado un subidón.

Así lo ha desvelado en una entrevista realizada por Noel Bayarri para su canal de Mtmad: "¿Cuánto gana al mes una influencer?". "Depende mucho del mes... De media, yo tampoco ganaba tanto en un mes. A lo mejor eran 4.000 o 5.000 euros más o menos. Ahora estoy ganando más dinero. Lo que pasa es que no te puedo decir con exactitud cuánto", responde Susana.

Susana Molina tiene casi un millón de seguidores en Instagram

Tras La isla de las tentaciones, la murciana se ha centrado en su faceta como influencer, que ya venía desarrollando desde hace años. En Instagram, Susana cuenta con 913.000 seguidores y acumula 1.175 publicaciones

En la misma charla con el extronista, Susana hace un balance de su paso por los platós en tono de humor: "Me he enamorado en televisión y he roto con mi pareja. Ahora solo me queda quedarme embarazada y tener un hijo en televisión".