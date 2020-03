Pedrerol, contra "los políticos que buscan su minuto de gloria" en la crisis del coronavirus: "Hay que remar todos a una" Ecoteuve.es 17/03/2020 - 10:45 0 Comentarios

El presentador de 'El Chiringuito' se emociona en sus primeros días de cuarentena

Josep Pedrerol afrontó este lunes su primer día sin El Chiringuito de Jugones después de la decisión del programa de parar temporalmente por la crisis del coronavirus que ha paralizado España. En su lugar, el espacio de Mega ha compartido en su cuenta de Youtube un emotivo mensaje del presentador, que reflexiona sobre todo lo que está pasando y envía todo el ánimo a sus seguidores.

"Estamos viviendo una etapa dura de nuestra historia. Resulta muy complicado sonreír y nos separamos todos por la calle cuando nos vemos", empezó diciendo antes de dirigirse al personal sanitario y fuerzas de seguridad que están dejándose la piel para paliar esta pandemia. "Quiero mandar nuestro abrazo más cariñoso para aquellos que trabajáis día y noche para que el drama sea menor", aseguró.

Josep Pedrerol advirtió a sus fans de que es imprescindible que se sigan a rajatabla las órdenes de las autoridades: "Toca cumplir con las obligaciones y pensar en el bien común. Esto no es una broma, esto va muy en serio", afirmó. "Aquellos que no quieren afrontar el problema están escondiendo la realidad y después se la van a encontrar de cara. Hay que remar todos en la misma dirección. Que no haya políticos que busquen su minuto de gloria", siguió pidiendo.

Pedrerol, emocionado: "Tengo ganas de abrazar"

"Ahora mismo no me apetece mucho hablar de fútbol. Se está hablando que la Eurocopa para diciembre, que si el Barça ya es campeón de liga... Me da igual. No viene a cuento todo esto, no apetece. ¿No creéis? Quizá pensáis que sí es mejor hablar para intentar que se nos vaya de la cabeza el tema del coronavirus permanentemente", pensó el catalán, que reconoció estar viviendo "sensaciones que nunca antes había tenido. "Oímos tanta información en la televisión, en las redes... que duele la cabeza. Vamos a tranquilizarnos y yo el primero porque soy bastante hipocondríaco. Y si nos encontramos mal, a llamar al teléfono correspondiente", recordó.

Finalmente, Pedrerol envió sus mejores deseos a los seguidores de El Chiringuito: "Tengo ganas de de volver, tengo ganas de abrazar. De que volvamos a estar juntos. De que volvamos a discutir de cosas interesantes y divertirnos. No hay que perder la esperanza. Tenemos un país fantástico y tenemos que cuidarnos todos, en especial a los más dedicados: nuestros mayores y los que tienen enfermedades crónicas. Quédate en casa. Vamos a salir de esta, lo conseguiremos", concluyó.