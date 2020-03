Jorge Brazález ('Masterchef'), abochornado por su propio comentario: "Siento haber sido tan ignorante" Ecoteuve.es 16/03/2020 - 16:34 0 Comentarios

"¿El trabajador en casa y el empresario pagándole?", dijo sobre las medidas del coronavirus

Jorge Brazález, ganador de Masterchef, se metió en un monumental lío cuando hace unos días criticó, apuntando el tiro sobre los trabajadores, las consecuencias económicas que traerá el coronavirus y las medidas de cuarentena impuestas para acabar con esta crisis sanitaria.

"O sea, ¿tú me estás diciendo a mí, ahora mismo, que el trabajador tiene que estar parado en su casa, cobrando, y los empresarios tienen que estar quietos, en su casa, pero pagándoles a los trabajadores? ¿Eso cómo va a ser?", dijo el cocinero.

Jorge Brazález: "Siento haber sido tan ignorante"

Las críticas no tardaron en llegarle y fueron de tal magnitud que ahora ha tenido que salir a pedir perdón. "Mi comentario fue desagradable", ha dicho. "Siento haber sido tan ignorante a nivel político. Esa versión mía está lejos de los valores que me han inculcado mis padres trabajadores".

"No me pega haberme expresado de esa manera. Pido perdón a mis compañeros [de trabajo] y los que están a mi alrededor. Lo lamento mucho, no era mi intención", ha explicado Brazález a través de las redes sociales.