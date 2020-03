Los concursantes de 'OT 2020', hundidos tras la cancelación del programa: "Puto virus de mierda" Ecoteuve.es 16/03/2020 - 14:36 0 Comentarios

Los alumnos de la Academia, en shock al conocer la decisión de TVE

Jarro de agua fría para los concursantes de OT 2020. Noemí Galera ha subido este lunes a la Academia del talent para informar a sus alumnos de la decisión de TVE de cancelar la edición por la crisis del coronavirus que atraviesa el país. La cadena pública ha decidido echar el cierre a la escuela hasta nuevo aviso, debido a la imposibilidad de celebrar las habituales galas del programa.

La directora del centro ha reunido a los participantes en el salón, donde les ha leído el comunicado lanzado por TVE. Los concursantes se han quedado en shock y han roto a llorar ante el impacto de la noticia: "Esto no es el final, es un punto y aparte. Nos vamos a ir a casa. No sois conscientes de lo que hay ahí fuera y es lo mejor para todos. En cuanto podamos, retomaremos el programa. No sabemos de qué manera ni cuando porque todo cambia de un día para otro", anunció Galera.

Noemí Galera aconsejó a los concursantes que siguieran las órdenes dictaminadas por el ministerio de Sanidad y les recomendó que no accedieran a sus redes sociales para evitar recibir de golpe todo lo que se ha dicho de ellos durante sus dos meses de encierro. "Hay tuits de todos los colores. Si veis que eso os puede afectar de alguna manera, la psicóloga de la Academia os podrá atender telemáticamente. Mi consejo es que dejéis el móvil a un lado", afirmó la responsable del talent.

Nia, desconsolada tras la decisión: "Nada será igual"

Algunos concursante rompieron a llorar desconsolados por su inminente separación y salida al exterior: "No puedo Noe, no puedo. Las cosas luego no van a ser igual. Me da rabia e impotencia", dijo entre lágrimas Nia mientras Galera aseguraba que "es lo mejor para todos". La directora de la Academia ha explicado que hoy harán las maletas y cuatro de ellos regresarán a sus casas esta misma tarde: Hugo, Gèrard, Anaju y Maialen. El resto hará noche en la escuela y partirá este martes a sus ciudades de residencia.

Noemí Galera, visiblemente afectada, aseguró que actualmente se desconoce de qué forma volverá OT 2020 cuando la situación se estabilice. "Es una buena mierda, lo sé, pero no podemos hacer nada. Os abrazaría ahora, pero no puedo", dijo aguantando las lágrimas la catalana. "Y por favor, las menos visitas posibles. Quedaos en casa", insistió ante la desolación del grupo. "Puto virus de mierda", ha dicho Eva mientras en el almuerzo hablaban de cómo será su vida fuera del programa.