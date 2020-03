"Tengo alergia": la tos de Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid antes de dar positivo en coronavirus Ecoteuve.es 13:06 - 16/03/2020 0 Comentarios

La presidente de la Comunidad de Madrid empezó a toser durante una entrevista este domingo

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes que ha dado positivo por coronavirus. "Esta semana me hice las pruebas del COVID y he estado trabajando con total normalidad durante estos días, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia", empieza dicienco en un vídeo lanzado en redes sociales.

"Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo y, por eso, repetí las pruebas y cuidar así mi entorno laboral", continúa diciendo en alusión a la conexión en directo que hizo en el Telenoticias de Telemadrid con Valentín Ortega.

Isabel Díaz Ayuso tosió un par de veces, con bastante virulencia, sobre la muñeca y no en el codo como se recomienda. Ayuso reaccionó así: "Tengo alergia, ¿eh?".

Isabel Díaz Ayuso, positivo por coronavirus

"En este caso di positivo. Me encuentro con total normalidad y, en realidad, en el 80% de los casos quienes pasemos por el COVID, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien", continúa diciendo en el vídeo Ayuso.

La presidente de la Comunidad de Madrid pide "cuidar a las personas vulnerables, aquellas con patologías previas y a los mayores" y anuncia que seguirá trabajando "aislada" al frente del dispositivo puesto en marcha por el Ejecutivo regional en la lucha contra el coronavirus.