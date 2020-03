La bronca de Cepeda con Gonzalo Montoya tras los rumores de romance con Susana: "Eres un friki" Ecoteuve.es 16/03/2020 - 12:17 0 Comentarios

El cantante y el participante de 'Las Tentaciones' se enfrentan en redes

Cepeda y Gonzalo Montoya han protagonizado una inesperada bronca en redes sociales semanas después de que el sevillano desvelara por sorpresa en Viva la vida el supuesto romance del concursante de OT 2017 con su ex Susana Molina, con la que rompió su relación tras el paso de ambos por La isla de las tentaciones.

Ni el gallego, ni la murciana han desmentido la información del sevillano y durante los últimos días, el exparticipante de GH 14 ha iniciado una guerra fría con el cantante con varias indirectas en sus perfiles de Twitter e Instagram.

Todo comenzó cuando Montoya publicó en un stories que no había podido acudir al programa de Emma García en Telecinco debido a que, por la crisis del coronavirus, había decidido quedarse en Sevilla, ya que no tiene alojamiento en Madrid. "No creo que mi ex, que está con otro que le está cantando canciones tristes al oído, quiera acogerme", soltó en un mensaje con el que Cepeda se dio por aludido.

Gonzalo Montoya, a Cepeda: "Eres un friki"

Así lo reflejaba el gallego horas más tarde en un tuit que escribió a su compañero de OT Raoul Vázquez: "Ven que te canto canciones tristes al oído", aseguró el artista antes de que Montoya compartiera en su Instagram una captura de este mensaje. "LOL. Sin autotune, por favor, porque cantar, lo que se dice cantar...", escribió Gonzalo en un nuevo ataque al triunfito que provocó una gran respuesta entre los fans del cantante.

"Primero, no he mencionado a nadie en mi vídeo. Segundo, eres un friki que te das por aludido, ahora no borres la bromita. Tercero, mi chistechito no tenía maldad ninguna, me da exactamente igual con quién esté Susana y cuarto, tomaros la vida un poco más a risa, ¡locos!", explicó Gonzalo mientras Cepeda optaba por no continuar la disputa con el rostro de Telecinco.