José Ribagorda se emociona en directo en 'Informativos Telecinco': "Más pronto que tarde esto será un mal sueño"

El presentador de Mediaset lanza un esperanzador mensaje a sus espectadores por el coronavirus

Los presentadores de televisión se están convirtiendo en la mejor compañía de los españoles que, desde este fin de semana están confinados en su casa después de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus.

Además de contar la actualidad sobre la crisis sanitaria, los periodistas están lanzando diferentes mensajes a la sociedad para combatir el virus. José Ribargorda, en su caso, quiso lanzar un mensaje esperanzador a la población al término de su informativo en Telecinco.

Emocionado, el comunicador se salió del guion y dijo lo siguiente: "Les reconozco que muy pocas veces he sentido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles".

El emotivo mensaje de Ribagorda en Telecinco: "Mucha salud a todos"

"Más pronto que tarde esto solo será un mal sueño, ya lo verán. Mucho ánimo a todos y, sobre todo, mucha, mucha salud. Buena semana y buenas noticias que falta hace. Adiós", se despidió Ribagorda hasta el próximo sábado.

En base a su protocolo interno, Mediaset ha decidido que los presentadores se turnen para protegerlos, del modo que si alguno cae enfermo por algún motivo pueda ser sustituido inmediatamente. De ahí a que la semana pasada Pedro Piqueras no saliera en antena.