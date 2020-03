Las medidas de 'MYHYV' contra el coronavirus: encierra a sus tronistas y pretendientes en una casa Ecoteuve.es 13/03/2020 - 19:27 0 Comentarios

El programa que presenta Toñi Moreno, obligado a reformularse para seguir emitiendo

Mediaset revoluciona Mujeres y hombres y viceversa por la pandemia de coronavirus. A partir de este lunes, el programa que presenta Toñi Moreno en Cuatro encerrará a sus protagonistas en una casa. De esta forma, los tronistas convivirán con tres de sus pretendientes.

La presentadora ha empezado MYHYV dirigiéndose al público más joven: "Es importantísimo que en esta crisis sanitaria todos estemos muy unidos y pensemos, sobre todo, en nuestros mayores. Las clases se han suspendido no porque estemos de vacaciones sino para que estemos en casa".

Con el programa cumpliendo todas las recomendaciones (sin público y con sus protagonistas separados guardando la distancia de seguridad), Toñi Moreno ha pedido responsabilidad: "Ya tendremos tiempo de besarnos, de abrazar al colega, de salir a la calle y divertirnos. Ahora es momento de pensar en nuestro abuelos".

MYHYV encierra a sus tronistas y pretendientes en una casa

"A todos os vamos a hacer la prueba del virus. Si todos estáis sanos, entráis en esa casa y entonces es cuando no vais a tener riesgos porque todo el mundo no tendrá el virus y no saldrá al exterior. No vais a tener posibilidad de contagio", ha dicho.

"Vais a poder conoceros en profundidad, tener citas en profundidad, mantener relaciones sin nigúnn tipo de problemas o no, besaros