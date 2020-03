Lydia Lozano decide aislarse en su casa: "No sé si tengo alergia o coronavirus" Ecoteuve.es 13/03/2020 - 18:16 1 Comentario

La colaboradora pide a la audiencia que siga las recomendaciones de las autoridades

Lydia Lozano ha tomado la responsable decisión de aislarse en su casa y no acudir a su puesto de trabajo en Sálvame para prevenir un posible contagio de coronavirus: "Estoy de los nervios". La colaboradora de Telecinco ha dicho que tiene "mucosidad y muchísima tos".

"Empecé a toser y me preocupé mucho por estar a mi madre", ha dicho para después exponer su caso. Lydia ha contado que, pese a tener alergia "cuando hace buen tiempo", decidió llamar a su centro de salud este jueves.

Lea también: Mercedes Milá, obligada a volver a España en furgoneta desde Roma tras saltarse las recomendaciones con el coronavirus

"Me pasaron una enfermera, que me cogió mi caso y me empezó a preguntar", ha dicho revelando que había cambiado el protocolo en cuanto a la fiebre y que la única medicación que se estaba tomando era antihistamínicos.

"Hoy [este viernes] me ha llamado otro enfermero. Me pidieron que siguiera en casa para seguir el protocolo", ha continuado la colaboradora explicando que el lunes volverían a llamarla.

Instantes después, Lydia Lozano ha reconocido que no han podido hacerle el test: "Es una faena no poderse hacer la prueba, a mí me gustaría saber si tengo alergia o coronavirus". "No seguir el protocolo me sabía mal y si iba tosiendo al programa podía asustar", ha zanjado.