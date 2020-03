"También han venido de parte del PSOE": la sorprendente confesión del narcotraficante Marcial Dorado a Jordi Évole Ecoteuve.es 13:02 - 13/03/2020 0 Comentarios

'Lo de Évole' emite este domingo la esperada entrevista al narco relacionado con Feijoó

Lo de Évole ya ha adelantado el bombazo que tiene preparado para este domingo: la primera entrevista en televisión a Marcial Dorado, el contrabandista conocido por su amistad con Alberto Núñez Feijóo en la década de los noventa y que ahora cumple condena en la cárcel de Villabona, Asturias, por narcotráfico y blanqueo.

El programa, que se emite en La Sexta un mes antes de las elecciones gallegas (sí finalmente no se suspenden por la pandemia de coronavirus), descubre en profundidad la persona de Marcial Dorado que, para sorpresa de muchos, no solo habla con Jordi Évole de su relación con Feijóo.

En un adelanto, el narco desvela las visitas de políticos del PSOE a la prisión. "Me habla usted de visitas en la cárcel de gente mandada por el PP de Madrid para que usted lanzase mierda sobre Núñez Feijóo a cambio de algún beneficio penitenciario para usted", dice el periodista a lo que Dorado responde: "Pero aquí también han venido de parte del PSOE, ¿eh?".

Marcial Dorado habla de su "amistad" con Alberto Núñez Feijóo

En otro de los vídeos promocionales de Lo de évole, el periodista catalán pregunta a Marcial Dorado: "¿Le gustan las series? ¿House Of Cards, Juego de Tronos, Narcos...? ¿No ha visto Narcos? Bueno, narcos supongo que sí que ha visto, pero me refiero a la serie".

Pero, sin duda, lo más tenso (y esperado) es la parte de la entrevista en la que Marcial Dorado habla de su relación con Feijóo. "Yo odio las fotos. Odio las fotos. No tengo fotos con nadie. Solo con mi familia", dice en alusión a la famosa imagen con el ahora presidente de la Xunta de Galicia en la ría de Vigo en 1995.

"Esa foto no tenía noticia si no estoy condenado por narcotráfico, por tanto, había que esperar a que el señor Dorado estuviese condenado. Me viene un funcionario y me dice 'esas fotos te van a hundir'. Efectivamente, me hundieron", cuenta. "Yo no estaba ocultado con el señor Feijoó. Lo sabía todo el mundo. Si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno. Yo me consideraba amigo"