Rocío Flores desvela "el calvario" que vivió con su madre Rocío Carrasco: "Sufrimos más que nadie" Ecoteuve.es 13/03/2020 - 11:29 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes 2020' habla del conflicto de su familia

Tras varias semanas de aislamiento en los Cayos Cochinos de Honduras, los concursantes de Supervivientes 2020 se van olvidando de las cámaras y van compartiendo con los espectadores algunas confidencias desconocidas sobre sus vidas. Es el caso de Rocío Flores, quien se ha animado a hablar con sus compañeros sobre el conflicto que durante años ha sacudido a su familia.

La joven ha asegurado que vivió "un calvario" durante los tres últimos años que estuvo con su madre, Rocío Carrasco. Flores ha aclarado que su objetivo no es "hacer daño a nadie", pero no se ha cortado a la hora de explicar cómo fue su tormentosa relación con su progenitora en una larga conversación con Elena.

Lea también: Susto en Supervivientes: Jorge Pérez se atraganta durante la prueba de recompensa

"A mi tu madre me cae bien, hay cosas que tu padre ha contado que no me han gustado nada. Os hace un flaco favor a ti y a tu hermano contando, por ejemplo, el episodio en el que tu hermano se puso malo", le empezó diciendo la madre de Adara a su compañera en alusión al supuesto episodio en el que Rocío Carrasco no fue al hospital para ver a su hijo tras sufrir un ataque de epilepsia.

"Si todas las personas que pensáis eso hubierais vivido el calvario que nosotros hemos vivido, te garantizo que no tendrías esa opinión. Mi padre es una persona que antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros muchos medios para resolver un montón de cosas relacionadas con sus hijos", defendió Rocío Flores visiblemente dolida. En ese momento, Elena le preguntó que si nunca se había sentido utilizada en medio de al guerra que mantienen sus padres.

"No me hagas contestarte por parte de quién me he visto metida en la guerra. Quien más me ha dolido a mí y más le ha dolido todo es al que viene detrás de mí [su hermano]. Que más que nosotros dos no ha sufrido nadie y al final los que hemos perdido aquí somos él y yo en una guerra que no nos pertenece", reconoció la joven ante las cámaras del reality.

Rocío Flores rompió a llorar al explicar cómo a muy temprana edad tuvo que hacer cosas que "la otra parte" [Rocío Carrasco] no hacía: "Desde que yo era muy muy muy pequeña, te estoy hablado de que yo tenía ocho o nueve años, me tenía que hacer responsable de muchas cosas que no me correspondían y no era por parte de mi padre", concluyó entre lágrimas.

Rocío Flores da la cara por su padre, Antonio David

Rocío Flores insistió ante sus compañeros que su padre jamás ha malmetido contra su madre delante de ellos y culpó directamente a Carrasco de la situación: "En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre. Jamás. Nunca. Ni aun haciendo lo que nos ha hecho ni aun poniéndonos en la peor situación que hemos podido vivir durante dos años y pico ¿Tú sabes los tres años que hemos pasado en mi casa, por poner una demanda que no correspondía?", ha confesado con lágrimas en los ojos.

"Que no me vengan a hablar de respeto a hijos porque aquí el respeto no lo han tenido y no precisamente por parte de mi padre", continuó en su crítica la joven, asegurando que está "muy orgullosa" de tener a Antonio David como padre.

"¿Qué doy la vida por mi padre? ¡Pues claro que sí! Porque él ha dado la vida por mí y si no fuese por él, a día de hoy no sería la persona que soy, no valoraría las cosas como las valoro y no tendía los valores que tengo. Por eso me hace gracia cuando dicen que me fui con él porque era el que me consentía. Me fui con el más estricto y con el que menos dinero tenía", declaró mientras en plató Antonio David no podía contener las lágrimas.