Barranco da el susto en 'Supervivientes' tras ser abrasado por los mosquitos: más de 45 picaduras en una mano

El joven se derrumba tras ser atacado por una plaga en el reality de Telecinco

Los concursantes de Supervivientes 2020 han pasado una de sus peores noches desde que arrancaron su aventura en los Cayos Cochinos. Los mosquitos han invadido la playa en la que se encuentran los robinsones y han atacado severamente a varios de ellos, como Barranco o Jorge Pérez.

El primero de ellos ha sido uno de los más damnificados y ha dado un gran susto al resto de sus compañeros. El tronista de Mujeres y hombres y viceversa llegó a contar más de 45 picaduras en su mano derecha y tenía muchísimas más repartidas por todo el cuerpo.

Barranco, desesperado, no pudo contener las lágrimas ante las cámaras de Telecinco: "Pienso bastante en mi abuela y sé que desde el cielo me está echando una mano y me da fuerzas para seguir aquí", decía entre sollozos. Jorge y José Antonio Avilés tampoco se han librado y también han amanecido con varias ronchas por la cara y las piernas.