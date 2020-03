Íker Jiménez llama a la "calma" y el "civismo" ante el coronavirus: "Nunca fue el momento de la broma" Ecoteuve.es 12/03/2020 - 19:07 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' advirtió de la crisis sanitaria desde hace semanas

Íker Jiménez fue uno de los primeros comunicadores en España que intentó avisar a los espectadores de la crisis sanitaria que se nos venía encima por el coronavirus. El periodista ha dedicado horas tanto en Cuarto Milenio como en Milenio Live al tema dando voz a diferentes expertos.

Sin embargo, muchos criticaron que su tratamieno de la información era "alarmante". Jiménez se defendió así: "Me enorgullece haber suscitado algún sarpullido en algunos medios con el coronavirus, porque me preocuparía lo contrario, sinceramente".

El presentador de Mediaset sacó pecho al afirmar que "hemos hecho servicio público" e incitó a la gente que no se despreocupara ante el conflicto, sino que tomaran medidas. "Hacer como que no pasa nada o reírme de aquellas personas que se preocupan es algo que no voy a hacer, en ningún momento les diré que miren para otro lado".

Íker Jiménez: "Es el momento de la calma y el civismo"

Apenas diez días de hacer estas declaraciones, el escenario ha cambiado completamente: la OMS ha declarado el COVID-19 como pandemia y el gobierno ha activado un paquete de medidas radicales como cerrar colegios o cualquier centro público así como incentivar el teletrabajo para intentar frenar la expansión del virus y evitar que los hospitales se colapsen.

Este jueves, Íker Jiménez ha aprovechado para hacer un llamamiento a "la calma y el civismo" con un mensaje en su cuenta de Instagram. "Nunca fue el momento de la broma, del humor y de quitar hierro a lo que venía. Ahora, con ese handicap, toca ser humano y racional. Hay que vencer esto", ha escrito.