La medida de Movistar+ Lite por el coronavirus: añade contenidos infantiles con mes de prueba gratis

A los ocho canales del paquete se unen otros para los más pequeños de la casa

Movistar incrementa su oferta mediante el refuerzo de sus contenidos, especialmente infantiles hasta el 30 de abril, accesibles a través de la oferta Movistar+ Lite, disponible para todos, seas del operador que seas y con un mes de prueba sin coste.

A los 8 canales en directo de esta oferta: #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC se unen ahora los contenidos de Disney Jr, Disney XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda y Baby TV.

Estarán disponibles los siguiente títulos: Henry Danger, Los Thunderman, Bob Esponja, La patrulla canina, Dora la exploradora, Blaze y los Monster Machine, TeenTitansGo!, El asombroso mundo de Gumbol, Las Supernenas, Masha y el Oso.

HUMOR

La Resistencia, Late Motiv, LocoMundo, Ilustres Ignorantes o Cero en Historia, con la reciente incorporación de Susi Caramelo.

FICCIÓN NACIONAL

SKAM España, Merlí.Sapere aude, Virtual Hero, El Embarcadero, Vergüenza, Hierro, Vida Perfecta, La Peste, Arde Madrid, Mira lo que has hecho, Instinto, Gigantes

FICCIÓN INTERNACIONAL

Todas las temporadas de Outlander y lo último de Fargo, The Good Fight, Better Call Saul, Riverdale, Kidding, Ray Donovan, Mr Robot, Llegar a ser dios en Florida

REPORTAJES DEPORTES

Movistar+ Lite ofrece el catálogo más completo de programas deportivos. Toda la temporada de Informe Robinson, Universo Valdano, Bakalá, etc. están disponibles seas del operador que seas.

El TOP 5 de reportajes deportivos que no te puedes perder en Movistar+ Lite: Manny Pacquiao, forjado a golpes, Nadal - Federer y el partido del siglo, el reportaje definitivo del Barça de Guardiola: Take The Ball, pass the ball, A solas con Cristiano Ronaldo yLos Otros: Fútbol y racismo.