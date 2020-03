Kike Mateu salta de 'El Chiringuito' de Pedrerol a 'Sálvame' para hablar del coronavirus: "Mal no he estado" Ecoteuve.es 12/03/2020 - 17:52 0 Comentarios

El periodista valenciano lleva 15 días aislado en un hospital tras contagiarse

Kike Mateu, tertuliano de El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol, ha entrado este jueves en directo en Sálvame para hablar de su experiencia como contagiado del coronavirus. El periodista se infectó durante su viaje a Milán para cubrir el partido de Champions entre el Atalanta y el Valencia C.F.

"A los periodistas nos gusta vivir las cosas desde dentro. Pues más desde dentro no se puede estar que infectado", empezó diciendo con humor a Carlota Corredera antes de ofrecer una visión personal sobre cómo hacer frente a esta enfermedad. "Mi objetivo no es ser optimista ni pesimista, voy a ser realista", anticipó en una advertencia que agradeció la presentadora de Telecinco.

En primer lugar, Mateu destacó que algo muy importante que hizo cuando empezó a darse cuenta de que podía estar infectado fue alejarse de su entorno más cercano. "No contagié a nadie. Desde que me noté raro, me aislé de mi familia. Aunque me he sentido peor con una gripe normal que con el coronavirus, traté de alejarme de la familia y del contacto directo con ellos para no contagiarles", señaló.

"Probablemente, por aquello que hice, no les contagié", explicó el valenciano recibiendo el elogio del médico especialista que durante las últimas tardes ha ocupado la mesa de análisis del coronavirus en Sálvame. "Estás dando uno de los mejores testimonios que se han dado en televisión y te felicito", le dijo el doctor.

Kike Mateu: "Lo he pasado peor con una gripe normal"

Kike Mateu aclaró entonces que su pico de fiebre fue de 38.0: "Mi pico de fiebre fue 38. Me dieron paracetamol y nunca más se supo. No fue una fiebre escandalosa. En ningún momento de la enfermedad he llegado a sentirme muy mal", ha explicado antes de explicar por qué hace unos días volvió a dar positivo en el test del coronavirus.

"Cada organismo es diferente y trabaja a su velocidad. Desde que desaparecen los síntomas, quiere decir que el cuerpo está ganándole la batalla al virus. El siguiente paso es eliminarlo del todo. Eso ya depende de cada cuerpo y el reloj interno que todos tenemos. Hay gente que lo sigue mejor y gente que lo sigue peor", declaró Mateu antes de desvelar que esta mañana se hizo una nueva prueba de la que obtendrá los resultados este viernes.

Antes de despedir la conexión, Corredera y sus colaboradores agradecieron a Mateu por su tono sosegado y el mensaje de tranquilidad que ha mandado a la población. "Creo que la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Y si cojo el coronavirus qué? Eso es lo que realmente la gente quiere saber. La gente no quiere saber el número de infectados, el número de ingresados, el número de pacientes que está en la UCI.... Quiere saber qué le pasaría y a eso no le respondemos. Yo desde mi versión quiero decir que si tienes un organismo normal, no te va a pasar nada si lo coges. La preocupación es para los pacientes de riesgo", concluyó el periodista.