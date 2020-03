Risto Mejide deja de presentar 'Todo es mentira' como medida preventiva por el coronavirus Ecoteuve.es 12/03/2020 - 16:07 0 Comentarios

El popular presentador de Mediaset se retira al menos hasta el próximo 23 de marzo

Risto Mejide deja de presentar Todo es mentira (Cuatro) durante los próximos días como medida preventiva por el coronavirus. El presentador no volverá, al menos, hasta el próximo lunes 23 de marzo.

"Como parte de las medidas de control y contención aplicados por Mediaset, os comunico que una parte del equipo de Todo es mentira -entre los que me incluyo- no volveremos al programa como mínimo hasta el 23 de marzo", anuncia Risto Mejide en sus redes sociales. "The show must go on, sí, pero con responsabilidad. Suerte y ánimo a todos", se despide el presentador.

Esta decisión se produce días después de conocerse la incorporación de Javier Gómez como presentador de Todo es mentira para las ediciones de los jueves y viernes. El periodista estará en Todo es mentira acompañando a Marta Flitch.

La televisión se protege del coronavirus

La decisión de apartar a algunos presentadores de la primera línea no es algo que afecte solo a Risto Mejide. Patricia pardo, 'número dos' de Ana Rosa Quintana, también se quedará en casa durante las próximas dos semanas como 'retén' por su tiene que sustituir a la presentadora titular.

Todas estas medidas se suman a las que ya han tomado las cadenas como prevención. Esencialmente, todos los programas de televisión se emiten desde hace días sin público en los platós. El último en anunciarlo fue Operación Triunfo.