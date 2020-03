Blas Cantó da las primeras pistas de la puesta en escena de 'Universo' en Eurovisión 2020 Ecoteuve.es 14:35 - 12/03/2020 0 Comentarios

Reunión del equipo en los estudios de Prado del Rey para la grabación del videoclip

Blas Cantó ya está inmerso plenamente en la preparación de la puesta en escena de Universo para Eurovisión 2020. Aunque lleva ya unas semanas trabajando con Nicoline Refsing, directora creativa, se han reunido estos días en los estudios de Prado del Rey de Madrid para realizar el primer ensayo y grabar el vídeo con el que empezará a trabajar la organización del certamen en la realización de la actuación del candidato español en Róterdam.

Las primeras impresiones tras esta primera jornada presencial de trabajo no han podido ser mejores. "Nicoline es maravillosa, hemos conectado muy bien. Habíamos hablado, pero realmente cuando estás frente a frente sientes la energía que quiere transmitir en la puesta en escena. Y es maravilloso porque todo lo que tiene en la cabeza lo refleja muy bien en el escenario", ha afirmado el exconcursante de Tu cara me suena.

Lea también: Blas Cantó, contra Vox: "Así de trastornado he salido"

"Creo que sabe muy bien conectar los mundos de lo que eres como persona, como artista, lo que dice tu canción... Melani quedó bien en Eurovisión Junior y nosotros no sabemos cómo quedaremos, pero la energía que se siente es muy esperanzadora", ha contado el cantante.

Por su parte, Nicoline Refsing, ha calificado el encuentro como "increíble" y fructífero: "Hemos avanzado más de lo que pensábamos en esta primera toma de contacto. Blas es un artista muy profesional. Ha captado a la primera todo lo que le he marcado y lo ha hecho con buena disposición. Estamos ensayando muy intensamente. Y él está muy centrado", ha señalado.

Las pistas de la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión

"Para crear la puesta en escena me inspiré en la canción y la letra. Además, tuve una larga conversación con Blas en la que me explicó su tema y el significado de la canción para él, y también cómo la compuso y la escribió", ha contado Nicoline, que ha desvelado alguna pista de lo que se verá en Róterdam: "He decidido crear un elemento dramático a través de los cantantes del coro, pero esto es todo lo que puedo decir por el momento porque no puedo revelar mucho".

El equipo español para el Festival de Eurovisión 2020 lo completa Dan Hammond, coautor y coproductor de la canción, que será el director musical; Natalia Calderón, coach vocal, que está ayudando a Blas en el movimiento corporal; y los cinco integrantes del coro que le acompañarán en el escenario: Pedro Elipe, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dangelo Ortega.

Hammond, que ha afirmado que las voces de los cinco coristas "son perfectas para la canción y empastan súper bien", ha afirmado que Eurovisión "es una aventura ilusionante y hemos montado un fantástico equipo de grandes profesionales". Y sobre Blas: "Él sabe perfectamente cómo ejecutar vocal e interpretativamente la canción, pero ahora el mayor reto y en lo que estamos trabajando junto a Nicoline es integrar esa parte con el movimiento y la escenografía".

Youtube Video