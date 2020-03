Carmen Borrego y Víctor Sandoval se enzarzan por Terelu en 'Ven a cenar conmigo': "¡Por ahí no paso!" Ecoteuve.es 14:26 - 12/03/2020 0 Comentarios

Los tertulianos de Telecinco protagonizan una gran bronca durante la velada

Bibiana Fernández, 'el Dioni' y Carmen Borrego han sido los invitados de Víctor Sandoval en la primera entrega de la nueva edición 'gourmet' de Ven a cenar conmigo en Telecinco. La hija de María Teresa Campos entró con mal pie en casa del anfitrión y lo criticó duramente en una actitud con la continuó durante toda la cena.

Sandoval tampoco se quedó atrás y al recibirla soltó sin paños calientes un un sonoro: "¿No podía ser otra persona?". Además, el periodista también lanzó pullas contra su hermana Terelu Campos.

Con unos personajes así, estaba claro que la cena no iba a ser nada tranquila. Y si a eso se le suma que Sandoval es un forofo del fast food, que nunca ha cocinado en toda su vida y que aún arrastra el trauma de Nacho Polo, al que siempre saca a relucir en sus conversaciones, pues el cóctel se convierte en una auténtica bomba de relojería.

Los primeros cuchillos se lanzaron nada más empezar. La hija de la Campos se quejó del anfitrión: "Cuando he visto a Víctor lo primero que se me ha pasado por la mente es irme. ¿No me podían haber puesto con otra persona? Me parece un poco dañino" Y es que Borrego y Sandoval hace tiempo que no se tragan.

La bronca entre Borrego y Sandoval

Además de pullas personales, Carmen Borrego se puso en plan crítica gastronómica y humilló a Víctor por no saber cocinar: "El aperitivo es muy poco currado. ¿La cena va a ser toda de lata? ¿Qué nos has puesto, todo lo que tenías para tirar?", le soltó con desprecio.

La cosa no quedó ahí y con el resto de platos siguió muy crítica: "Maricón, no has hecho nada. ¿Qué salsa le has puesto a esto? ¿No estará caducada? Has puesto demasiada salsa. Y lomito has puesto poco", continuaba quejándose Borrego mientras Sandoval iba perdiendo la paciencia.

Pero es que hasta las bebidas alcohólicas sirvieron para que Carmen sacara su lado más oscuro con el presentador: "Estoy en tu casa, fíjate si me gustan las cosas amargas. Nos ponemos una transfusión tuya de sangre y ya nos volvemos todos locos", comentó la tertuliana.

Borrego y Sandoval se enzarzan por Terelu

Pues bien, estas pullas no fueron lo más tenso de la cena, porque la guerra continuó al hablar de Terelu y la situación profesional de Sandoval: "Yo seré feliz cuando haga un trabajo que me guste. Yo no soy Terelu, que lo pide por televisión...", soltó en una pullita a su hermana mayor. "A Terelu vamos a dejarla en paz que no ha venido a cenar, ¿vale? Porque por ahí no voy a pasar, Víctor. Por ahí ya me cabreo", dijo enfadada la periodista.

Además de la guerrilla con Carmen Borrego, Víctor Sandoval también tuvo algo de tensión con 'el Dioni', con quien se peleó en Supervivientes, ya que coincidieron ambos en el concurso. Mientras que Víctor achacaba esa mala relación a Antonio Tejado, 'el Dioni' afirmaba que el periodista era su "granito en el culo", ha recordado, asegurando además, que Víctor es capaz de "vender a su madre" por subir la audiencia: "Es una persona muy dispar emocionalmente".

